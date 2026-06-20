Non trovi il telefono ma hai il silenzioso? Il trucco per farlo suonare comunque

La soluzione non passa da una telefonata, che con la suoneria disattivata resterebbe muta, ma dalle funzioni di localizzazione già integrate negli smartphone. Sia Android sia iPhone permettono di far emettere al dispositivo un suono forte e prolungato da remoto, scavalcando le impostazioni del silenzioso. È il sistema più affidabile per ritrovare il telefono in casa o in ufficio, soprattutto quando nemmeno la vibrazione si sente perché è appoggiato su una superficie morbida.

Su Android lo strumento si chiama Trova il mio dispositivo. Da un computer o da un altro telefono basta aprire il browser e andare su android.com/find, accedere con lo stesso account Google usato sul dispositivo smarrito, selezionarlo dall’elenco e scegliere l’opzione “Riproduci suono”. Il telefono inizierà a squillare a volume pieno, anche se impostato su silenzioso, e continuerà finché non verrà sbloccato. La funzione è in genere già attiva su qualunque smartphone configurato con un account Google.

Come far suonare il telefono in modalità Silenziosa

Su iPhone il meccanismo è analogo e si appoggia alla funzione Dov’è. Da un altro dispositivo Apple si apre l’app omonima, oppure ci si collega al sito di iCloud da un browser; dopo aver effettuato l’accesso con il proprio ID Apple, si seleziona l’iPhone e si preme “Riproduci suono”. Anche in questo caso il telefono squilla nonostante il silenzioso. Perché funzioni, però, la funzione Dov’è deve essere stata attivata in precedenza nelle impostazioni, alla voce dedicata sotto il proprio ID Apple.

Esiste poi una scorciatoia ancora più rapida, se in casa si usa un assistente vocale. Avendo il telefono collegato a Siri, Google Assistant o Alexa, magari tramite uno speaker smart, basta un comando vocale come “Ok Google, fai squillare il mio telefono” o “Hey Siri, trova il mio telefono” per far partire il suono sul dispositivo, anche se è silenzioso. Un metodo comodo soprattutto quando il telefono si trova nel raggio della rete di casa.

Per chi vuole prepararsi in anticipo esistono anche app di terze parti pensate proprio per questo. Alcune, come quelle che si attivano battendo le mani, riconoscono il suono e fanno suonare il telefono o lampeggiare flash e schermo, utile per individuarlo al buio senza rumore; altre rispondono a un fischio. Sono soluzioni accessorie, comode per chi smarrisce spesso il dispositivo in casa, ma non indispensabili rispetto agli strumenti già integrati nel sistema.

Il consiglio di fondo è uno solo: verificare oggi, quando il telefono è a portata di mano, che la funzione di localizzazione sia attiva. Trova il mio dispositivo su Android e Dov’è su iPhone vanno abilitati prima del bisogno, perché è proprio nel momento in cui il telefono sparisce che ci si accorge se erano spenti. Attivarli richiede pochi secondi e, oltre a far squillare l’apparecchio, permette di localizzarlo e, nei casi peggiori, di proteggerne i dati da remoto.