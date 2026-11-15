Non ti servirà più conservare gli scontrini, su Wallet li salvi direttamente

L’idea è semplice: avere a portata di mano le ricevute per controllare le spese, fare un reso o gestire una garanzia, senza inseguire foglietti sparsi tra portafoglio, cassetti e buste della spesa. Attenzione, però: in alcuni casi lo scontrino originale può ancora servire.

Con l’ultimo aggiornamento, Google Wallet non serve più solo per pagamenti, carte fedeltà e biglietti. Diventa anche un piccolo archivio per le ricevute di carta. L’utente fotografa lo scontrino, lo salva nell’app e può ritrovarlo quando gli serve, senza frugare in tasca o cercare tra vecchi sacchetti. È una funzione pensata soprattutto per chi paga ancora in contanti o compra in negozi che non mandano la ricevuta via email.

La scena è familiare: lo scontrino infilato di corsa nel portafoglio dopo la spesa, poi sparito nel momento del bisogno. Con la gestione digitale degli scontrini, la ricevuta resta collegata all’account e si consulta dal telefono. Non è un’app nuova: è una funzione in più dentro Wallet, quindi senza installazioni aggiuntive.

Scansione automatica: importi, date, articoli e sconti riconosciuti dall’app

La novità usa la fotocamera dello smartphone e il riconoscimento dei dati per leggere lo scontrino cartaceo. Secondo quanto mostrato da Google nell’app, Wallet può riconoscere importo totale, data dell’acquisto, prodotti indicati nella ricevuta, eventuali sconti e imposte. Prima del salvataggio, però, l’utente deve controllare le informazioni. Non si tratta quindi solo di una foto: l’app estrae anche i dati, così la consultazione diventa più ordinata. Se lo scontrino è ben stampato e la luce è buona, la lettura funziona meglio.

Scansione di uno scontrino con lo smartphone per archiviarlo in digitale e ritrovarlo facilmente per spese, resi e garanzie.

Se invece il foglio è piegato, scolorito o molto lungo, può servire un secondo tentativo. Può anche capitare che il documento venga scambiato per un pass o una tessera: in quel caso basta annullare e rifare la scansione con un’inquadratura più chiara.

Ricerca e recupero delle ricevute per spese, resi e garanzie

Il vantaggio più concreto è la ricerca. Una ricevuta salvata su Google Wallet può essere trovata inserendo il nome del negozio o del prodotto acquistato. Non bisogna scorrere tutto l’archivio: lo scontrino di un caricabatterie, di un paio di scarpe o di un piccolo elettrodomestico può riapparire in pochi secondi. Utile, soprattutto quando il termine per il reso sta per scadere.

La copia fotografica resta visibile nell’app e aiuta a controllare data d’acquisto, prezzo pagato e dettagli della transazione. Per chi tiene d’occhio il bilancio di casa, può diventare una memoria pratica delle spese quotidiane, senza trasformarsi in un vero strumento di contabilità. Per resi e garanzie, però, meglio non abbassare la guardia: alcuni negozi possono chiedere ancora lo scontrino originale cartaceo, soprattutto per prodotti costosi o pratiche più rigide.

Per salvare una ricevuta bisogna aprire Google Wallet, toccare il simbolo “+” nella schermata principale e scegliere “Tutto il resto”. A quel punto parte la scansione: si inquadra lo scontrino, si controlla che bordi e testo siano leggibili, si preme “Avanti” e si verificano i dati riconosciuti. Se tutto torna, basta chiudere con “Aggiungi”. La stessa procedura può servire anche per importare una foto già presente nella galleria del telefono, oppure per acquisire una ricevuta mostrata sullo schermo di un computer o di un tablet.

È una soluzione comoda quando una fattura o una conferma d’acquisto è aperta nel browser e non si vuole stamparla. Resta però il punto decisivo: la copia digitale dello scontrino semplifica ricerca, consultazione e archiviazione, ma non assicura sempre che il negoziante la accetti. Per gli acquisti più costosi, conservare anche l’originale resta la scelta più prudente.