L’idea era semplice: capire se il sistema Philips riesce davvero a leggere immagini e colori abbastanza in fretta da rendere più coinvolgenti film, serie e contenuti in streaming, senza cambiare TV e senza passare da box HDMI.

La prima cosa da fare, racconta l’autore della prova, è stata togliere la vecchia striscia LED Govee Neon già fissata dietro al televisore. Al suo posto è finita la nuova striscia LED Philips, applicata con adesivi e clip presenti nella confezione. Tempo totale: circa 15 minuti. Non proprio tutto liscio, però. Il retro della TV Sony non era regolare e ha costretto a qualche soluzione un po’ artigianale per far aderire bene la striscia.

Il problema, più che tecnico, è stato pratico. La vecchia installazione era più pulita da vedere e permetteva giochi di luce più ricchi, anche se poi, una volta nascosta dietro lo schermo, dal divano la differenza pesa poco. “Mi sono dovuto arrangiare con i supporti”, ha spiegato il tester, parlando della difficoltà nel trovare il percorso giusto lungo la scocca posteriore. Il modello da 55 pollici era comunque tra quelli compatibili: non era una questione di dimensioni, ma proprio di forma del televisore.

La camera a occhio di pesce legge lo schermo senza passare dall’HDMI

Il cuore del sistema è la camera a occhio di pesce, da sistemare sopra la TV, il più possibile al centro. È lei che guarda lo schermo, riconosce i colori e manda le informazioni alla striscia LED Philips, che cambia tonalità in tempo reale. Il vantaggio è chiaro: niente box HDMI, niente centraline esterne collegate alle sorgenti video.

Installazione di una striscia LED con camera esterna per ottenere un effetto quasi Ambilight su una TV senza box HDMI.

Nel test, però, il posizionamento non è stato perfetto. La TV Sony aveva già una videocamera integrata, usata per il controllo tramite gesti e altre funzioni, quindi è stato necessario piazzare la camera Philips un po’ di lato, quasi al centro ma non del tutto. Dopo il montaggio, la configurazione è passata dall’app WiZ, disponibile per iOS e Android. Servono una rete WiFi a 2,4 GHz, la calibrazione dei colori e qualche impostazione iniziale.

Il sistema si può controllare anche con Alexa, installando la skill WiZ e collegandola all’account Amazon. Così, con un Echo Dot in salotto, si possono accendere, spegnere o cambiare le luci a voce. Non è il dettaglio più spettacolare, ma nell’uso di tutti i giorni torna comodo. E si fa sentire.

Film, serie e test YouTube: risposta veloce, colori non sempre precisi

Per la prova sul campo sono stati usati prima alcuni video YouTube pensati proprio per mettere alla prova i sistemi di illuminazione dinamica, con forme e colori in movimento. La camera, stando al racconto, è riuscita a leggere tutta la superficie dello schermo, angoli compresi. La risposta della striscia LED sincronizzata è sembrata rapida: i cambi di colore seguivano bene le immagini, senza ritardi evidenti nei passaggi più netti.

La precisione, però, non è sempre stata impeccabile. In alcune scene i colori della striscia non coincidevano del tutto con quelli mostrati dalla TV: alcune tonalità venivano semplificate, altre risultavano un po’ spostate. “Il risultato è buono, ma non sempre fedele”, ha ammesso l’autore della prova. Non è un difetto che rovina la visione, soprattutto con contenuti molto colorati, sport o scene d’azione, ma chi fa attenzione se ne accorge.

Con film e serie, il sistema rende meglio. L’effetto quasi Ambilight dà l’impressione di uno schermo più ampio e porta più luce intorno al televisore, soprattutto nelle scene luminose o molto contrastate. In salotto, al buio, sembra di avere una cornice luminosa che segue quello che succede sullo schermo. Non è sempre indispensabile, ma quando funziona si nota.

Luminosità, nero minimo e colore fisso: le regolazioni che cambiano la prova

Le impostazioni di partenza, però, non hanno convinto fino in fondo. La luminosità della striscia LED era troppo alta e i cambi di colore, invece di accompagnare la visione, finivano per rubare l’occhio. Il tester ha quindi abbassato l’intensità a circa metà, ottenendo un effetto più morbido e meno invadente.

Il secondo ritocco ha riguardato le scene nere. Con le impostazioni standard, quando lo schermo diventava completamente scuro, la striscia si spegneva. Nei passaggi continui tra luce e buio, questo portava ad accensioni e spegnimenti ripetuti. Un effetto “troppo evidente”, ha raccontato l’autore, capace di distrarre da ciò che si sta guardando. La soluzione è arrivata dall’opzione brillo básico, cioè una luminosità minima che resta attiva anche quando l’immagine è nera.

Dopo aver regolato intensità e nero minimo, il Philips Smart Lighting Screen Sync ha dato un risultato più equilibrato. Resta però un punto non da poco: chi è abituato a una luce fissa, magari rossa e tenue, potrebbe continuare a preferirla alla sincronizzazione continua. Lo stesso tester, in più occasioni, ha spento l’effetto dinamico per tornare a un colore fisso. In sostanza, il sistema funziona, evita cavi HDMI e box esterni, ma la resa migliore dipende molto dalle regolazioni e dalle abitudini di chi guarda la TV.