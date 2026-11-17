L’idea era semplice: capire se il sistema Philips riesce davvero a leggere immagini e colori abbastanza in fretta da rendere più coinvolgenti film, serie e contenuti in streaming, senza cambiare TV e senza passare da box HDMI.
La prima cosa da fare, racconta l’autore della prova, è stata togliere la vecchia striscia LED Govee Neon già fissata dietro al televisore. Al suo posto è finita la nuova striscia LED Philips, applicata con adesivi e clip presenti nella confezione. Tempo totale: circa 15 minuti. Non proprio tutto liscio, però. Il retro della TV Sony non era regolare e ha costretto a qualche soluzione un po’ artigianale per far aderire bene la striscia.
Il problema, più che tecnico, è stato pratico. La vecchia installazione era più pulita da vedere e permetteva giochi di luce più ricchi, anche se poi, una volta nascosta dietro lo schermo, dal divano la differenza pesa poco. “Mi sono dovuto arrangiare con i supporti”, ha spiegato il tester, parlando della difficoltà nel trovare il percorso giusto lungo la scocca posteriore. Il modello da 55 pollici era comunque tra quelli compatibili: non era una questione di dimensioni, ma proprio di forma del televisore.
La camera a occhio di pesce legge lo schermo senza passare dall’HDMI
Il cuore del sistema è la camera a occhio di pesce, da sistemare sopra la TV, il più possibile al centro. È lei che guarda lo schermo, riconosce i colori e manda le informazioni alla striscia LED Philips, che cambia tonalità in tempo reale. Il vantaggio è chiaro: niente box HDMI, niente centraline esterne collegate alle sorgenti video.
Nel test, però, il posizionamento non è stato perfetto. La TV Sony aveva già una videocamera integrata, usata per il controllo tramite gesti e altre funzioni, quindi è stato necessario piazzare la camera Philips un po’ di lato, quasi al centro ma non del tutto. Dopo il montaggio, la configurazione è passata dall’app WiZ, disponibile per iOS e Android. Servono una rete WiFi a 2,4 GHz, la calibrazione dei colori e qualche impostazione iniziale.
Il sistema si può controllare anche con Alexa, installando la skill WiZ e collegandola all’account Amazon. Così, con un Echo Dot in salotto, si possono accendere, spegnere o cambiare le luci a voce. Non è il dettaglio più spettacolare, ma nell’uso di tutti i giorni torna comodo. E si fa sentire.
Film, serie e test YouTube: risposta veloce, colori non sempre precisi
Per la prova sul campo sono stati usati prima alcuni video YouTube pensati proprio per mettere alla prova i sistemi di illuminazione dinamica, con forme e colori in movimento. La camera, stando al racconto, è riuscita a leggere tutta la superficie dello schermo, angoli compresi. La risposta della striscia LED sincronizzata è sembrata rapida: i cambi di colore seguivano bene le immagini, senza ritardi evidenti nei passaggi più netti.
La precisione, però, non è sempre stata impeccabile. In alcune scene i colori della striscia non coincidevano del tutto con quelli mostrati dalla TV: alcune tonalità venivano semplificate, altre risultavano un po’ spostate. “Il risultato è buono, ma non sempre fedele”, ha ammesso l’autore della prova. Non è un difetto che rovina la visione, soprattutto con contenuti molto colorati, sport o scene d’azione, ma chi fa attenzione se ne accorge.
Con film e serie, il sistema rende meglio. L’effetto quasi Ambilight dà l’impressione di uno schermo più ampio e porta più luce intorno al televisore, soprattutto nelle scene luminose o molto contrastate. In salotto, al buio, sembra di avere una cornice luminosa che segue quello che succede sullo schermo. Non è sempre indispensabile, ma quando funziona si nota.
Luminosità, nero minimo e colore fisso: le regolazioni che cambiano la prova
Le impostazioni di partenza, però, non hanno convinto fino in fondo. La luminosità della striscia LED era troppo alta e i cambi di colore, invece di accompagnare la visione, finivano per rubare l’occhio. Il tester ha quindi abbassato l’intensità a circa metà, ottenendo un effetto più morbido e meno invadente.
Il secondo ritocco ha riguardato le scene nere. Con le impostazioni standard, quando lo schermo diventava completamente scuro, la striscia si spegneva. Nei passaggi continui tra luce e buio, questo portava ad accensioni e spegnimenti ripetuti. Un effetto “troppo evidente”, ha raccontato l’autore, capace di distrarre da ciò che si sta guardando. La soluzione è arrivata dall’opzione brillo básico, cioè una luminosità minima che resta attiva anche quando l’immagine è nera.
Dopo aver regolato intensità e nero minimo, il Philips Smart Lighting Screen Sync ha dato un risultato più equilibrato. Resta però un punto non da poco: chi è abituato a una luce fissa, magari rossa e tenue, potrebbe continuare a preferirla alla sincronizzazione continua. Lo stesso tester, in più occasioni, ha spento l’effetto dinamico per tornare a un colore fisso. In sostanza, il sistema funziona, evita cavi HDMI e box esterni, ma la resa migliore dipende molto dalle regolazioni e dalle abitudini di chi guarda la TV.