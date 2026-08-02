Non spendere una fortuna per un telefono con più memoria: esiste un modo più economico (e sicuro) per risolvere il problema

Ma serve davvero tutto questo spazio? Secondo le valutazioni pubblicate da ZDNET, per molti utenti la risposta è no: foto, video e documenti finiscono sempre più spesso nel cloud, e non restano solo nella memoria del telefono.

La soglia dei 128GB resta, per molti, una scelta ancora sensata. È ormai il punto di partenza di parecchi modelli recenti e permette di installare decine di app, salvare migliaia di foto e registrare qualche video senza ritrovarsi subito con la memoria piena. Non va bene per tutti, questo è chiaro. Ma per chi usa lo smartphone soprattutto per messaggi, social, navigazione, home banking e streaming, può bastare senza troppi problemi.

La differenza la fa l’uso quotidiano. Chi scatta molte foto, guarda film e serie in streaming e salva ogni tanto i contenuti su Google Foto, iCloud o servizi simili può convivere con 128GB anche per due o tre anni. “Il problema arriva quando non si cancella mai nulla”, ha spiegato ZDNET nella sua analisi, citando telefoni quasi pieni non tanto per un vero bisogno di spazio, ma per app dimenticate, file doppi e contenuti lasciati lì per mesi.

C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: la memoria indicata sulla scheda tecnica non è mai tutta libera. Sistema operativo, app preinstallate e funzioni di intelligenza artificiale on-device possono occupare già all’avvio circa 20-30GB. E su un telefono da 128GB, quei gigabyte pesano.

Il punto di equilibrio: quando scegliere 256GB senza pagare il superfluo

Per molti acquirenti, oggi, il taglio da 256GB è il vero compromesso: costa meno delle versioni più spinte, dura di più nel tempo e lascia un margine comodo nell’uso di tutti i giorni. Permette di registrare più video, installare giochi, scaricare aggiornamenti di sistema e usare il telefono senza controllare ogni settimana quanto spazio resta. Non è un dettaglio da poco.

Gestione di file e spazio su smartphone: telefono collegato al laptop con SSD esterno, tra app e foto.

Chi tiene lo stesso telefono per quattro anni o più dovrebbe guardare con attenzione a questa soglia. Gli aggiornamenti di iOS e Android tendono a diventare più pesanti, e le app, anno dopo anno, non occupano certo meno spazio. Poi si sommano foto in alta risoluzione, chat di lavoro, allegati, download temporanei. Tutto cresce piano, quasi senza farsi notare. Finché la memoria che sembrava tanta comincia a stringere.

Il vantaggio dei 256GB è proprio questo: evitano pulizie continue senza costringere a comprare configurazioni costose. Per un utente medio, tra foto, video brevi, social, mappe offline per qualche viaggio e molte app di uso quotidiano, è una scelta equilibrata. Abbastanza spazio, senza pagare memoria destinata a restare vuota.

Video 4K, giochi e app social: i veri consumi nascosti di memoria

A riempire davvero gli smartphone non sono quasi mai i documenti o le singole foto. Sono i video, soprattutto quelli registrati in 4K o con frame rate elevati. Un filmato di pochi minuti può pesare quanto centinaia di immagini. Chi riprende spesso concerti, partite dei figli, viaggi o contenuti per i social se ne accorge in fretta: a quel punto, 128GB possono diventare pochi.

Anche i giochi mobile hanno cambiato peso. I titoli più complessi dal punto di vista grafico possono richiedere 10GB ciascuno e, in alcuni casi, superare i 20GB dopo aggiornamenti, pacchetti extra e contenuti scaricati. Se se ne installano diversi e poi non si cancellano quelli inutilizzati, la memoria scende in poche settimane.

Poi ci sono le app che sembrano leggere, ma crescono nel tempo con la cache: WhatsApp, Telegram, Instagram, X e altri servizi social possono accumulare file temporanei, immagini, vocali e video ricevuti nelle chat. In alcuni casi, secondo le ricostruzioni tecniche citate da ZDNET, la cache può arrivare a diversi gigabyte. Una pulizia periodica, senza toccare i contenuti importanti, spesso basta per recuperare spazio.

512GB e 1TB: spazio utile, ma non per tutti

I tagli da 512GB e 1TB hanno senso, ma per una platea più limitata: creator che girano molte ore di video, professionisti che montano contenuti direttamente dal telefono, utenti che conservano offline librerie di musica, film, documenti o progetti di lavoro. In questi casi lo smartphone diventa quasi un piccolo archivio portatile. Non è più soltanto un telefono.

Con 512GB si lavora con più margine: si possono conservare anni di foto e video, scaricare contenuti per viaggi lunghi e gestire app pesanti senza dipendere sempre dalla connessione. Il taglio da 1TB, invece, resta soprattutto legato ai modelli premium di marchi come Apple, Samsung e Google, nelle versioni più costose. È spazio da computer, più che da uso comune.

Per la maggioranza degli utenti, quindi, la risposta alla domanda “quanta memoria serve davvero su uno smartphone nel 2026?” è meno estrema di quanto facciano pensare le schede tecniche: 128GB possono bastare a chi usa bene il cloud, 256GB sono la scelta più tranquilla per non pensarci troppo, mentre oltre questa soglia conviene salire solo con esigenze precise. Prima di comprare, il controllo più utile è semplice: guardare il telefono attuale, vedere cosa occupa spazio e chiedersi se tutti quei file debbano stare davvero lì, in tasca.