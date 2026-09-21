Non solo tipologia ma anche lunghezza: se i tuoi cavi superano questo limite perdono potenza

Nel 2026, nelle reti domestiche italiane, il limite dei 100 metri per un collegamento Ethernet resta un punto da tenere ben presente per chi vuole portare una connessione stabile dal router a pc, console, smart tv o access point. Oltre quella distanza, infatti, lo standard non garantisce più la velocità prevista. Sembra una misura da laboratorio, lontana dalla vita di tutti i giorni. E invece salta fuori appena si cabla una villetta, un ufficio ricavato in garage, una mansarda o una stanza separata dal resto della casa.

Il limite dei 100 metri Ethernet non vuol dire che, superata quella soglia, il cavo smetta di funzionare all’improvviso. Vuol dire piuttosto che entro quella distanza lo standard assicura una trasmissione affidabile, senza cali rispetto alla velocità dichiarata. In pratica, dentro quel margine una rete cablata può tenere il collegamento a 1 Gbps, o anche a velocità superiori se cavo e apparati lo permettono, con una certa protezione contro attenuazione del segnale, interferenze e piccoli errori di posa.

“Il problema non è solo arrivare dall’altra parte, ma arrivarci mantenendo stabilità”, spiegano spesso gli installatori quando si trovano davanti a tratte lunghe, canaline affollate e curve strette nei muri. Un cavo da 10, 25 o 30 metri, in una casa normale, non cambia quindi la velocità se è di buona qualità e se le terminazioni sono fatte bene. Il discorso diventa diverso quando ci si avvicina al limite massimo, oppure quando si vuole andare oltre il gigabit.

Cavo fisso e patch cord: la distanza reale si calcola tutta

Nel conteggio dei 100 metri di rete Ethernet non entra soltanto il cavo principale che passa dentro pareti, controsoffitti o canaline. Vanno considerati anche i brevi cavi flessibili, i cosiddetti patch cord, usati per collegare prese, router, switch e dispositivi finali. La soluzione più comune prevede circa 90 metri di cavo rigido installato nell’impianto, più fino a 10 metri complessivi di cavi patch alle due estremità.

Cavi Ethernet e pannello patch in casa con un metro a nastro, per visualizzare perché la distanza di 100 metri può fare la differenza.

È un particolare che spesso sfugge, soprattutto nei lavori fai-da-te: si compra una matassa lunga, la si fa correre da una stanza all’altra e solo alla fine ci si accorge che tra presa a muro, armadietto di rete e scrivania si aggiungono altri metri. In un appartamento medio, di solito, non è un problema. In una casa su più piani, invece, la distanza reale può crescere in fretta: dal locale tecnico al sottotetto, poi giù verso una dependance o un laboratorio. Ed è lì che quei metri “in più” iniziano a pesare.

Cat5e, Cat6 e Cat6a: velocità e distanze, dove cambia davvero

La categoria del cavo è ciò che decide fin dove può spingersi una rete cablata domestica in termini di velocità. Un Cat5e di buona qualità regge collegamenti a 1 Gbps fino a 100 metri, una prestazione ancora più che sufficiente per molte abitazioni, anche con fibra FTTH, streaming, smart working e backup su Nas. Lo stesso vale per il Cat6 quando si parla di gigabit: entro i 100 metri non dovrebbe creare colli di bottiglia, purché anche router, switch e schede di rete siano adeguati.

Il Cat6, però, diventa più delicato quando si punta ai 10 Gbps: la specifica 10GBASE-T è supportata, ma la distanza indicata scende in genere a circa 55 metri. Con un cablaggio pulito, lontano da disturbi e chiuso a regola d’arte, può succedere che una tratta un po’ più lunga continui a reggere. Ma non è una garanzia. Per avere 10 Gbps fino a 100 metri, la scelta più indicata è il Cat6a, pensato proprio per mantenere quella velocità sulla distanza piena prevista dallo standard. Prima di cambiare cavo, però, è bene controllare anche tutto il resto: se il router ha solo porte gigabit, o il computer non supporta velocità superiori, un cavo più avanzato non farà miracoli.

Oltre i 100 metri non basta allungare il cavo: servono switch o fibra

Quando due dispositivi si trovano a più di 100 metri di distanza, tirare semplicemente un cavo Ethernet più lungo non è la soluzione corretta, anche se a volte il collegamento sembra funzionare. Il rischio è ritrovarsi con una rete instabile, velocità negoziate al ribasso, pacchetti persi e disconnessioni difficili da capire: oggi va, domani no, magari proprio durante una videochiamata o un trasferimento pesante.

Nelle installazioni domestiche più estese, la strada più pratica è inserire uno switch Ethernet intermedio in un punto alimentato, così da dividere la tratta in due segmenti entro i limiti previsti. In alternativa, per collegare edifici separati, dependance, cancelli, uffici esterni o locali tecnici molto lontani, la fibra ottica diventa spesso la soluzione più pulita: copre distanze maggiori, soffre meno le interferenze elettriche e può gestire velocità elevate. Costa di più e richiede apparati compatibili, certo. Ma evita di trasformare un impianto nato per essere stabile in una catena di compromessi.

Per una casa normale, alla fine, la regola resta semplice: misurare bene la tratta, scegliere il cavo in base alla velocità reale degli apparati e non trattare i 100 metri Ethernet come un consiglio generico, ma come il confine tecnico entro cui la rete lavora come deve.