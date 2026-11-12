Non solo Outlook, boom di segnalazioni per malfunzionamenti ad Amazon, Google, Gmail

Il guasto è partito da Outlook e da Exchange Online, la piattaforma su cui si basa la posta di Microsoft 365. Nel giro di pochi minuti si è allargato a quasi tutto l’ecosistema di Redmond. Microsoft 365, Outlook, Teams, OneDrive, Copilot e Azure risultano tutti colpiti, anche se alcuni utenti riescono ancora a usarli. I numeri sono alti. Alle 13:27 della costa est americana, cioè le 19:27 italiane, Downdetector contava più di 130.000 segnalazioni per Outlook. Microsoft 365 superava le 46.000 segnalazioni e Teams era intorno alle 3.000.

Microsoft ha confermato il problema sull’account Microsoft 365 Status. All’inizio parlava di difficoltà di accesso alle caselle Exchange Online nelle Americhe. Poi ha aggiunto che il problema può riguardare la connettività di Microsoft 365 in qualsiasi regione. Il guasto si può seguire con il codice EX1550543.

Non solo Microsoft: AWS, Google e Steam

Microsoft però non è l’unica ad avere problemi. Downdetector segnala problemi su Amazon Web Services dalle 13:20 della costa est, cioè dalle 19:20 italiane, quasi un’ora dopo l’inizio dei problemi su Outlook. Anche Azure, il cloud di Microsoft, ha registrato problemi. AWS e Azure sono i servizi cloud che affittano infrastruttura informatica a milioni di siti, quindi un loro guasto può avere effetti a catena su app e piattaforme molto diverse tra loro. Windows Central segnala problemi anche per Google, Steam e AWS, e difficoltà con Cloudflare.

Per l’Italia c’è però un dettaglio importante. Secondo HDblog, Gmail, Google, Amazon/AWS e Steam hanno più segnalazioni solo negli Stati Uniti, mentre in Italia per ora funzionano regolarmente. Da noi il guasto pesa soprattutto su Outlook e sugli altri servizi Microsoft.

Cosa potrebbe essere successo

Una causa ufficiale ancora non c’è. Microsoft ha raccolto i log di rete per capire da dove arrivano gli errori, ma non ha detto altro. Amazon e Google al momento non hanno commentato. Quando molti servizi cadono nello stesso momento di solito c’è un’origine comune, ma per ora nessuno l’ha individuata. Le ipotesi possibili sono diverse, e nessuna è confermata.

La prima è una modifica di configurazione andata male, che è la causa più frequente nei guasti dei grandi cloud. È successo a Microsoft nell’ottobre 2025. In quel caso l’azienda aveva attribuito il blackout di Azure e Microsoft 365 a una recente modifica di configurazione su una parte della propria infrastruttura, e il problema era Azure Front Door, il servizio che smista il traffico a livello globale. Poco prima era toccato ad AWS. Amazon aveva confermato errori e rallentamenti su più servizi nella regione US-EAST-1, con effetti su app come Fortnite e Snapchat.

La seconda ipotesi è un punto di contatto condiviso, cioè un fornitore di infrastruttura usato da più aziende, come Cloudflare o i sistemi che gestiscono i nomi a dominio. In questo caso un singolo problema si propaga a tutti i servizi che ne dipendono. Un precedente c’è: a giugno 2025 un guasto al sistema di gestione degli accessi di Google Cloud aveva colpito anche Cloudflare, Spotify e altre piattaforme.

La terza spiegazione è la meno spettacolare ma va considerata: l’effetto Downdetector. Il sito conta le segnalazioni degli utenti, non i guasti reali. Quando un servizio molto usato come Outlook va in down, molti segnalano problemi anche su piattaforme collegate. È successo per esempio in passato con Gmail, perché alcuni usano un account Gmail dentro Outlook o il contrario. Una parte delle segnalazioni su Google e Amazon potrebbe quindi dipendere solo dal guasto Microsoft. Non ci sono invece elementi che facciano pensare a un attacco informatico, anche se al momento non si può escludere nulla.

Cosa fare nel frattempo

Se Outlook non risponde, cambiare password o reinstallare l’app non serve. Il problema è nei server, non nei dispositivi. Per gli aggiornamenti conviene seguire l’account @MSFT365Status su X. Il ripristino sarà probabilmente graduale, con possibili ritardi nella consegna delle email anche dopo la ripartenza. Restano da capire il ruolo di AWS e se le due vicende siano davvero collegate. Microsoft finora ha dato solo una risposta parziale: ha detto di aver risolto un problema separato su Teams in Nord America, ma non ha chiarito se e come sia legato al guasto di Outlook.