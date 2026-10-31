Non solo caricatore, questi sono i dispositivi "impensabili" che puoi connettere al tuo telefono

Una porta che molti usano soltanto per ricaricare lo smartphone nasconde possibilità sorprendenti, capaci di trasformare alcuni gesti quotidiani e cambiare il modo di lavorare.

Sugli iPhone più recenti basta spesso un collegamento per sfruttare funzioni che molti proprietari non hanno mai provato. Tra accessori compatibili e limiti da conoscere, le opportunità vanno oltre le operazioni più comuni. E alcuni utilizzi possono tornare particolarmente utili lontano dal computer.

Periferiche, hub e display: l’iPhone diventa una piccola postazione mobile

La prima sorpresa arriva da tastiere, mouse e trackpad USB. Possono funzionare con l’iPhone senza grandi manovre, purché cavi e adattatori siano compatibili. Una Magic Keyboard, un vecchio mouse Microsoft o una tastiera meccanica via USB possono essere riconosciuti dal sistema. Per vedere il puntatore, però, bisogna andare in Impostazioni > Accessibilità > Tocco e attivare AssistiveTouch.

Il Bluetooth resta la strada più comoda, certo. Ma il cavo riduce la latenza e può tornare utile in viaggio, in treno o durante una presentazione messa insieme all’ultimo minuto. Ancora più pratico è un hub USB-C, meglio se alimentato e con ricarica passthrough: con un solo collegamento si possono tenere insieme tastiera, memoria esterna, monitor e alimentazione. Molti hub pensati per iPadOS funzionano anche con iPhone, anche se prima di comprarne uno conviene leggere bene la scheda tecnica.

Con un adattatore video o un cavo USB-C adatto, poi, l’iPhone può duplicare lo schermo su monitor esterni, TV e proiettori. Non aspettatevi un desktop alla Mac o alla Samsung DeX: si vede una copia verticale dello schermo, stretta ma utilizzabile. Per una demo, una lezione o un video in orizzontale, può bastare.

File, foto e video ProRes: dischi esterni, schede SD e fotocamere collegati al telefono

La porta USB-C dell’iPhone permette anche di collegare unità esterne, chiavette e SSD, gestiti tramite l’app File. Sono supportati formati come APFS, macOS Extended, exFAT, FAT32 e FAT. Le partizioni NTFS di Windows, invece, non sono supportate in scrittura e nella vita di tutti i giorni restano un limite da tenere presente. Una volta collegato il disco, l’unità dovrebbe comparire in File: da lì si possono copiare documenti, creare cartelle o spostare materiali. Attenzione, però, alla velocità reale. Un SSD rapido collegato con un adattatore USB 2.0 andrà piano, anche se sulla carta potrebbe fare molto di più.

Per chi lavora con i video, il punto più interessante riguarda gli iPhone Pro recenti. iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro e iPhone 17 Pro possono registrare video ProRes ad alto bitrate direttamente su SSD esterno, ma servono alcune condizioni: unità formattata in exFAT, cavo USB 3 adatto e velocità sufficienti. Apple indica almeno 220 MB/s per 4K a 60 fps e 440 MB/s per 4K a 120 fps. Non è una funzione per tutti, ma per videomaker, creator e piccole produzioni può fare la differenza.

Anche i lettori SD e microSD vengono in genere riconosciuti: con una scheda inserita si possono importare immagini nell’app Foto o gestire i file a mano. Lo stesso vale per molte fotocamere digitali, che l’iPhone vede come volumi esterni. Spesso basta accenderle e scegliere la modalità corretta.

Audio, gaming e rete cablata: microfoni, controller, cuffie ed Ethernet via USB-C

Sul fronte audio, l’iPhone può lavorare con cuffie USB-C, auricolari cablati e adattatori da USB-C a jack da 3,5 mm, dotati di un piccolo convertitore digitale-analogico, il DAC. Non è solo una questione di forma del connettore: quel componente trasforma il segnale digitale in audio ascoltabile con cuffie tradizionali. Anche molti microfoni USB vengono riconosciuti direttamente, se non hanno bisogno di alimentazione esterna particolare. Per podcast, note vocali più pulite o registrazioni musicali veloci, può essere una soluzione semplice e ordinata. I musicisti possono collegare anche controller MIDI e alcune interfacce audio USB, usando app come GarageBand, campionatori o sintetizzatori software.

La stessa porta serve anche per giocare. L’iPhone supporta diversi controller cablati, compresi modelli moderni come il PlayStation DualSense, oltre ad accessori dedicati come Backbone, che stringono il telefono tra due impugnature e lo collegano via USB-C. Il problema, in alcuni casi, è la ricarica: se il controller occupa la porta, serve un hub o un accessorio con alimentazione passthrough.

Meno frequente, ma possibile, è il collegamento a Internet con un adattatore Ethernet USB-C. In iOS può comparire una voce Ethernet nelle Impostazioni, sotto Wi-Fi, e la rete cablata può essere utile per provare una connessione, scaricare file pesanti o lavorare dove il wireless è instabile. Infine, l’uso più semplice: l’iPhone può ricaricare via cavo dispositivi come AirPods, Apple Watch o un altro iPhone. Non diventa una power bank vera e propria, ma in emergenza può salvare la situazione.