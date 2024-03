Non smettere di giocare a FC 24, porta i tuoi campioni ovunque con la versione Switch in MEGA SCONTO

FC 24 è il nuovo capitolo della serie di FIFA, la “saga” calcistica videoludica più famosa di sempre e oggi, su Amazon, la versione per Nintendo Switch viene scontata del 45% e venduta alla cifra finale d’acquisto di 32,99€.

EA Sports FC 24 segna una nuova era nel mondo del calcio virtuale, offrendo un’esperienza senza precedenti con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, oltre 700 squadre e più di 30 campionati. Questo gioco promette di portare gli appassionati nel cuore dell’azione calcistica con la sua autenticità straordinaria.

Con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, i giocatori possono migliorare le proprie squadre e far crescere nuove leggende nel loro club. Un’altra novità è l’introduzione delle calciatrici, che permette ai giocatori di creare il loro undici da sogno inclusivo e rappresentativo.

La modalità Carriera tecnico e giocatore consente ai giocatori di scrivere la propria storia nel mondo del calcio, mentre la funzionalità cross-play consente di scendere in campo con gli amici sia su Club che in VOLTA FOOTBALL, senza limiti di piattaforma.

EA Sports FC 24 porta l’esperienza di Ultimate Team completa anche su Nintendo Switch, offrendo la possibilità di migliorare i giocatori e far crescere nuove leggende nel club grazie alle Evoluzioni di Ultimate Team. Le calciatrici possono essere parte integrante del tuo undici da sogno su questa piattaforma. I giocatori possono mettere alla prova le proprie abilità in Rivals, sfidare i migliori in Champions, o giocare offline in Squad Battles.

