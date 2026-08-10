Non serve un auto di lusso, sono queste le caratteristiche che un'auto dovrebbe avere

La Hyundai Palisade 2026 arriva negli Stati Uniti con un compito chiaro: dimostrare che un SUV a tre file generalista può offrire spazio, tecnologia e finiture vicine al lusso tradizionale senza arrivare ai prezzi di modelli come Audi Q7 e Volvo XC90.

Per molto tempo, nel mondo dell’auto, il lusso è stato soprattutto una questione di marchio. Il logo sul cofano diceva già tutto. Oggi non è più così semplice. Materiali più curati, abitacoli meglio isolati, schermi grandi, assistenza alla guida e dotazioni ricche sono ormai entrati anche nelle gamme dei costruttori generalisti.

La Hyundai Palisade 2026 fotografa bene questo cambio di passo: non si presenta come un SUV premium in senso stretto, ma mette sul piatto contenuti che fino a poco tempo fa erano quasi terreno esclusivo dei marchi di fascia alta.

Anche la storia recente di Hyundai va in questa direzione. Il marchio coreano, un tempo legato soprattutto ad auto pratiche e convenienti, ha alzato il tiro su design, qualità e tecnologia. La nuova Palisade, più grande e più curata, si muove proprio in quella zona intermedia: non ha il blasone di una tedesca o di una svedese, ma l’esperienza a bordo può avvicinarsi molto a quella che molti clienti cercano in un SUV di lusso.

Hyundai Palisade 2026 Calligraphy: pelle Nappa, Bose e comfort da segmento premium

La versione che spinge di più su questa idea è la Hyundai Palisade Calligraphy. Negli Stati Uniti Hyundai indica un prezzo di partenza intorno ai 54.560 dollari. Non poco, certo. Ma ancora sotto molti SUV premium a tre file, che spesso superano i 60 mila dollari già nelle versioni base e poi salgono in fretta con pacchetti e optional.

La dotazione della Calligraphy è il punto chiave. Ci sono rivestimenti in pelle Nappa, tetto apribile a doppio pannello, vetri insonorizzanti, sedili riscaldati anche in terza fila e impianto audio Bose a 14 altoparlanti. A bordo, secondo quanto comunicato dal costruttore, arrivano anche lo specchietto retrovisore digitale, la ricarica wireless per smartphone e un vano con sanificazione UV-C. Non sono dettagli messi lì per fare scena: sono elementi concreti, quelli che nella vita di tutti i giorni fanno percepire un’auto come più comoda e più curata.

La gamma parte dalla SE, indicata a 39.435 dollari, e prosegue con SEL, SEL Convenience, SEL Premium, Limited, XRT Pro e Calligraphy. Già la SEL Premium offre una dotazione ricca, con rivestimenti in similpelle, sedili anteriori e posteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato e telecamera a 360 gradi. La Calligraphy, però, è la versione che porta davvero la Palisade 2026 più vicino al territorio di Audi Q7 e Volvo XC90.

Spazio, tecnologia e dotazioni: la ricetta che riduce il divario con Audi Q7 e Volvo XC90

Il punto forte della Hyundai Palisade 2026 resta lo spazio. La nuova generazione è leggermente più grande della precedente e offre tre file vere, con una configurazione fino a otto posti nelle versioni con panche posteriori. Sugli allestimenti più ricchi arrivano invece i sedili singoli in seconda fila: i posti scendono a sette, ma chi viaggia dietro sta decisamente più comodo.

I numeri rendono bene l’idea. La Palisade offre 44,2 pollici per le gambe davanti, 43 pollici in seconda fila e 32,1 pollici in terza. Dietro l’ultima fila ci sono 19,1 piedi cubi di vano bagagli; abbattendo i sedili posteriori si sale a circa 46,3 piedi cubi, poco più di 1.300 litri. Tradotto: valigie, zaini, passeggini e borse della spesa trovano posto senza troppi incastri. Per una famiglia, conta più di tante promesse da catalogo.

Sul fronte digitale, tutte le versioni hanno un grande display curvo con due schermi da 12,3 pollici: uno per la strumentazione e uno per l’infotainment. Di serie ci sono Apple CarPlay e Android Auto wireless, Wi-Fi di bordo, navigazione integrata e compatibilità con Amazon Alexa. Non tutto può piacere a tutti, a partire dagli interni molto vicini a quelli della Ioniq 9. Ma la qualità percepita, soprattutto sulle versioni alte, è uno degli argomenti più forti della Palisade 2026 contro Audi Q7 e Volvo XC90.

L’ibrido cambia il valore dell’acquisto: consumi, prestazioni e prezzo sotto la lente

La novità tecnica più importante è l’arrivo della Hyundai Palisade ibrida, per la prima volta accanto al motore V6. Secondo i dati EPA, la versione ibrida a trazione anteriore arriva a 34 mpg nel ciclo combinato, con 33 mpg in città e 35 mpg in autostrada. Quella a trazione integrale si ferma a 29 mpg combinati. Il V6 benzina, invece, registra 21 mpg con trazione anteriore e 20 mpg con trazione integrale.

Il divario si vede anche nelle prestazioni dichiarate. Il V6 aspirato da 3,5 litri eroga 287 CV e 260 lb-ft di coppia, con cambio automatico a 8 rapporti. La variante ibrida monta invece un quattro cilindri turbo da 2,5 litri, con 329 CV e 339 lb-ft, abbinato a un automatico a 6 marce. Lo 0-60 miglia orarie passa, secondo i dati disponibili, da 8,1 a 6,6 secondi. A quel punto il sovrapprezzo di circa 2.220 dollari per l’ibrido diventa più facile da spiegare.

La Palisade 2026 non nasce per chi cerca una guida sportiva. Sterzo e assetto guardano più al comfort che alla precisione. Ma è proprio qui che il progetto trova il suo senso: tanto spazio, un abitacolo silenzioso, molta tecnologia e consumi più bassi rispetto al passato, con un prezzo ancora sotto molte alternative premium. Il messaggio è semplice: oggi il lusso non passa sempre dal badge. A volte passa da quello che si trova davvero a bordo.