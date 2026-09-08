Non serve spendere un capitale, questi smartphone costano poco e sono paragonabili ai "big"

La fascia media offre ormai telefoni adatti al lavoro, ai social, alle foto e all’intrattenimento, con display Amoled, batterie solide, ricariche rapide e processori più che sufficienti per l’uso di tutti i giorni. Serve però scegliere con un po’ di attenzione, tra offerte online, prezzi ufficiali e reali necessità. Perché non tutti i modelli valgono allo stesso modo. E il prezzo visto al mattino, spesso, nel pomeriggio è già cambiato.

Tra gli smartphone sotto i 400 euro più interessanti, la parola chiave resta una: equilibrio. Non basta inseguire la scheda tecnica più spinta se poi il telefono scalda, riceve pochi aggiornamenti o scatta foto deludenti. In questa fascia, marchi come Samsung, Xiaomi, Motorola, Nothing, Honor, Realme e OnePlus presidiano ormai stabilmente il mercato, con modelli che spesso scendono sotto i 400 euro grazie a promozioni, coupon e ribassi temporanei dei principali rivenditori.

Chi vuole andare sul sicuro guarda spesso ai Samsung Galaxy A più recenti, apprezzati per aggiornamenti lunghi, buoni schermi e un’interfaccia completa. Chi cerca più potenza allo stesso prezzo può trovare alternative valide nei Redmi Note Pro, nei Poco e in alcuni Realme, spesso generosi su memoria, ricarica e fluidità. Motorola resta una scelta concreta per chi preferisce un software più pulito, mentre Nothing Phone e alcuni modelli Honor puntano su design, leggerezza e buona esperienza d’uso.

“Sotto i 400 euro bisogna capire cosa si sacrifica”, ripetono spesso gli addetti vendita nei negozi di elettronica. Può essere la fotocamera, la resistenza all’acqua o, in certi casi, il supporto software.

Display, autonomia e ricarica: cosa guardare prima di comprare

Il display è uno degli aspetti che più cambia l’esperienza d’uso. In questa fascia conviene scegliere, quando possibile, pannelli Amoled o Oled con refresh rate a 120 Hz: testi, mappe, video e social risultano più leggibili e fluidi, anche dopo molte ore. La luminosità massima dichiarata dai produttori, però, va presa con cautela. Conta soprattutto come si vede lo schermo all’aperto, magari sotto il sole di mezzogiorno. È lì che una scheda tecnica brillante può dire meno dell’uso reale.

Confronto tra smartphone e accessori su una scrivania, ideale per una guida all’acquisto di modelli di fascia media sotto i 400 euro.

Per l’autonomia, la base più solida resta una batteria intorno ai 5.000 mAh abbinata a un processore efficiente. Un telefono ben fatto arriva a sera con messaggi, navigazione, qualche video, foto e hotspot occasionale.

Uno meno curato può scendere in fretta, soprattutto con giochi e 5G sempre attivo. Da controllare anche la ricarica rapida: alcuni modelli superano i 60 o 80 watt, altri sono più lenti ma trattano meglio la batteria nel tempo. E attenzione al caricatore in confezione: non sempre c’è. Sembra un dettaglio, ma alla fine pesa.

Fotocamera e video: cosa aspettarsi davvero nella fascia media

La fotocamera degli smartphone sotto i 400 euro è migliorata molto, ma resta il terreno dove il marketing crea più confusione. Sensori da 50, 64 o 108 megapixel non garantiscono, da soli, foto migliori. Contano la dimensione del sensore, la stabilizzazione ottica, il lavoro del software e la qualità delle lenti. Di giorno quasi tutti si comportano bene, con colori gradevoli e dettagli sufficienti per social e stampe leggere. Di sera, invece, le differenze vengono fuori.

Nella fascia media è meglio scegliere un buon sensore principale piuttosto che un gruppo di fotocamere secondarie messe lì per fare numero. L’ultra-grandangolare può servire in viaggio o negli interni, mentre macro e sensori di profondità offrono spesso risultati modesti.

Per i video, meglio puntare almeno sul 4K a 30 fps e su una stabilizzazione efficace. Chi riprende figli, animali, concerti o contenuti per i social se ne accorge subito. “Basta una ripresa in movimento per capire il livello”, racconta un tecnico di assistenza: se l’immagine trema o l’audio si impasta, il limite è evidente.

Aggiornamenti software, memoria e connettività: così lo smartphone dura di più

Il punto decisivo, quando si compra uno smartphone di fascia media, è capire quanto potrà durare senza diventare lento o poco sicuro. Gli aggiornamenti software contano molto: alcuni produttori garantiscono diversi anni di patch di sicurezza e nuove versioni Android, altri sono meno chiari. Prima dell’acquisto conviene controllare la politica ufficiale del marchio per quel modello preciso, non solo per la famiglia a cui appartiene. È una verifica noiosa, certo. Ma evita brutte sorprese.

Per la memoria, nel 2026 ha senso partire da 8 GB di Ram e almeno 128 GB di spazio interno. Meglio 256 GB se si scattano molte foto, si usano app pesanti o si scaricano serie e mappe offline. La microSD non è più scontata, mentre 5G, Wi-Fi 6, Nfc per i pagamenti e buona ricezione restano aspetti pratici, da non liquidare come dettagli.

Anche la certificazione contro acqua e polvere, quando c’è, dà più tranquillità nell’uso quotidiano. Alla fine, il miglior telefono sotto i 400 euro non è quello con il numero più alto in scheda tecnica, ma quello che dopo due anni continua a fare bene il suo lavoro.