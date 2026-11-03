Non serve spendere per una nuova TV, basta migliorare l'immagine dal telecomando

Anche un televisore moderno può mostrare immagini deludenti, ma prima di pensare a sostituirlo conviene controllare alcune opzioni che spesso passano inosservate nei menu.

Molte smart TV vengono utilizzate per anni senza modificare le impostazioni iniziali, anche quando il risultato non soddisfa le aspettative. Tra colori poco naturali e dettagli che sembrano scomparire, il problema potrebbe non dipendere affatto dalla qualità del pannello. Alcuni semplici interventi dal telecomando possono fare una differenza sorprendente, senza acquistare accessori o affrontare nuove spese.

Modalità immagine: Regista e Film battono i preset da vetrina

Il primo passo è controllare la modalità immagine, presente ormai su quasi tutte le smart TV. Di solito si trova accanto a voci come Standard, Dinamica, Sport, Film o Cinema. I preset più brillanti servono a colpire l’occhio sotto le luci dei negozi, ma a casa rischiano di rovinare tutto: bianchi bruciati, volti poco naturali, colori troppo carichi.

Per film e serie, quando c’è, la scelta più equilibrata è la modalità Regista. Riduce le elaborazioni inutili e avvicina l’immagine a quella pensata in fase di produzione. Non a caso è stata sostenuta negli anni da registi e studi di Hollywood, proprio per limitare le correzioni aggressive dei televisori.

Se manca, la modalità Film o Cinema è in genere l’alternativa più vicina. La differenza si nota soprattutto sui volti e nelle scene scure: meno effetto “vetrina”, più dettaglio vero.

Motion smoothing e nitidezza artificiale: cosa spegnere per evitare l’effetto soap opera

Il secondo controllo, spesso decisivo, è nelle impostazioni avanzate. Qui bisogna cercare voci come motion smoothing, interpolazione movimento, TruMotion, MotionFlow o nomi simili, a seconda della marca. Queste funzioni aggiungono fotogrammi intermedi per rendere l’azione più fluida.

Sui film, però, possono creare il famoso effetto soap opera: tutto diventa troppo liscio, quasi da fiction televisiva, e perde quell’aspetto cinematografico a cui siamo abituati. La maggior parte dei film è girata e distribuita a 24 fotogrammi al secondo; cambiarne la cadenza modifica la percezione del movimento.

Meglio quindi disattivare, o almeno ridurre al minimo, anche la nitidezza artificiale. Non aggiunge vero dettaglio al 4K. Al contrario, può creare aloni bianchi attorno agli oggetti, rumore sulle superfici e immagini più dure. Una prova semplice: aprire una scena con sottotitoli o linee sottili, abbassare la nitidezza e guardare se spariscono bordi strani e contorni innaturali. Spesso si vede subito.

Dolby Vision, sorgenti 4K e luce ambientale: gli ultimi controlli per far rendere il pannello

Sistemati i preset, resta da verificare che la sorgente video stia davvero mandando il segnale alla massima qualità disponibile. Un box esterno, una console, un lettore Blu-ray o un’app di streaming possono essere impostati su una risoluzione più bassa senza che l’utente se ne accorga. Nel menu del dispositivo conviene controllare uscita 4K, frequenza corretta e supporto HDR.

Se televisore e contenuto sono compatibili, il Dolby Vision di solito si attiva da solo e gestisce meglio contrasto, luminosità e gamma dinamica rispetto a un segnale standard. Non può fare miracoli con video compressi o di bassa qualità, ma con film e serie compatibili la differenza si nota, soprattutto nelle scene buie o con forti contrasti tra luci e ombre.

Conta anche la stanza. Un pannello davanti a una finestra perde contrasto durante il giorno; una lampada puntata sullo schermo peggiora le cose. Meglio una luce ambientale laterale o morbida, non troppo calda e non diretta sul display. Sembra un dettaglio banale. E invece, spesso, è proprio quello che distingue una buona TV 4K da una TV 4K regolata male.