Non serve solo a caricare lo smartphone: quello che può fare il tuo cavo USB-C nemmeno lo immagini

Raffaele Moauro
Pubblicato il 3 lug 2026
Non serve solo a caricare lo smartphone: quello che può fare il tuo cavo USB-C nemmeno lo immagini

Non serve solo a caricare lo smartphone. Il cavo USB-C che teniamo nel cassetto, spesso scelto al volo senza pensarci troppo, può fare molto di più. Oppure molto di meno. A chiarire il punto arriva WhatCable, nuova app gratuita per macOS, segnalata il 1° luglio 2026 da Computer Bild e disponibile su GitHub: aiuta gli utenti Mac a capire che cosa supporta davvero un cavo, tra velocità di trasferimento, potenza di ricarica e standard come USB4 e Thunderbolt.

Cavi USB-C uguali solo in apparenza: le prestazioni cambiano eccome

A guardarli, sembrano tutti identici. Stesso attacco, stessa forma, spesso lo stesso colore bianco o nero, finiti nel mucchio accanto al caricatore. Ma un cavo USB-C non vale sempre l’altro. Alcuni servono quasi soltanto per la ricarica dello smartphone. Altri trasferiscono dati, altri ancora reggono monitor esterni, SSD veloci e alimentatori per notebook. Il guaio è che, a occhio, non si capisce.

Così può capitare di collegare una SSD esterna al Mac e vedere file che si copiano con una lentezza inspiegabile. Oppure di usare un caricatore potente senza ottenere la ricarica prevista. Non sempre il problema è il dispositivo: spesso è proprio il cavo preso dalla scrivania senza farci caso.

Connettori USB-C neri e bianchi su scrivania in legno, con laptop collegato e accessori sullo sfondo

Cavi USB-C simili tra loro su una scrivania, con laptop e accessori: non tutti offrono le stesse prestazioni.

WhatCable legge il cavo e dice velocità, ricarica e standard supportati

È qui che entra in scena WhatCable, una piccola app per Mac che controlla il cavo appena viene collegato e mostra le informazioni disponibili. Secondo quanto riportato da Computer Bild, il programma indica se il cavo supporta il trasferimento dati, quale velocità massima può raggiungere e con quale potenza di ricarica può alimentare i dispositivi collegati. Quando il dato è leggibile, mostra anche lo standard riconosciuto: USB, USB4 o Thunderbolt. Non è una finezza da tecnici, ma una cosa molto concreta.

Chi usa più accessori può capire in pochi secondi se quel cavo va bene per un monitor, per copiare video pesanti o per ricaricare un portatile. L’app, per ora, si scarica gratis da GitHub. Non fa magie, ma aiuta a mettere ordine in una giungla che confonde anche gli utenti più esperti.

Da USB 2.0 a Thunderbolt: quando è il cavo a frenare SSD, monitor e ricarica

I numeri spiegano bene la differenza. Un normale cavo USB 2.0 arriva a 480 megabit al secondo e può fermarsi a 60 watt: abbastanza per molti telefoni, non sempre per un notebook recente. Un cavo USB4, invece, può raggiungere 40 gigabit al secondo e supportare fino a 100 watt.

Con Thunderbolt la velocità resta nell’ordine dei 40 gigabit al secondo, ma la ricarica può arrivare, nei casi previsti dallo standard, fino a 240 watt. Nella vita di tutti i giorni cambia parecchio: una SSD esterna può sembrare lenta, un monitor può non accendersi, un computer può caricarsi a fatica. Tutto per colpa del cavo sbagliato. Per questo strumenti come WhatCable possono tornare utili in case e uffici dove i cavi USB-C si accumulano senza etichette, tra caricabatterie, hub, tablet e portatili.

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