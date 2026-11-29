Ci sono piattaforme gratuite sostenute dalla pubblicità, servizi pubblici e cataloghi accessibili dal browser. Tutto senza finire sui siti pirata e senza dover aprire per forza un nuovo abbonamento.

Per film e serie TV gratis, il primo riferimento resta RaiPlay. La piattaforma della Rai permette di vedere i canali in diretta e offre un catalogo on demand con fiction italiane, cinema, documentari, programmi per bambini e contenuti sportivi. Per le dirette basta entrare nella sezione dedicata. Per molti contenuti on demand, invece, serve la registrazione gratuita: una mail, una password e in pochi minuti si può accedere al catalogo anche da smartphone, tablet e smart tv.

Sul fronte privato c’è Mediaset Infinity, con le dirette dei canali del gruppo e una parte di contenuti on demand senza costi: programmi già andati in onda, film e serie. Qui la registrazione è necessaria. Accanto all’offerta gratuita resta però Infinity+, il servizio a pagamento con titoli riservati agli abbonati. Meglio quindi controllare bene le etichette: non tutto quello che compare sulla piattaforma è incluso nell’accesso gratis.

Un’altra possibilità è CHILI, nota soprattutto per il noleggio e l’acquisto digitale di film. La piattaforma ha anche una sezione gratuita, chiamata Canali, dove si trovano contenuti visibili senza pagare, con inserzioni pubblicitarie. Serve un account e si può guardare da browser, app mobile, smart tv o dispositivi collegati al televisore tramite HDMI.

Poi c’è Pluto TV, piattaforma gratuita con canali lineari e contenuti on demand. Per iniziare a vedere un film o un programma non è obbligatorio registrarsi. L’account, però, permette di salvare preferenze e riprendere la visione dal punto in cui era stata interrotta. Il meccanismo è chiaro: streaming gratis con pubblicità, una formula ormai diffusa anche in Italia e spesso indicata con le sigle AVOD o FAST.

Sport in chiaro online: dove seguire calcio, Formula 1 e tennis senza abbonamento

Per lo sport in streaming gratis, il punto centrale sono sempre i diritti di trasmissione. Non esiste un sito unico dove vedere tutto senza pagare. Alcuni eventi passano da RaiPlay, altri da Mediaset Infinity, altri ancora dai siti delle emittenti in chiaro, come TV8, NOVE o Sportitalia, a seconda degli accordi validi per il mercato italiano.

Salotto serale con laptop e TV: scegliere opzioni di streaming legale e gratuito tra film, sport, musica e podcast.

Nel calcio, alcune piattaforme offrono una scelta limitata di partite o contenuti gratuiti. DAZN, per esempio, permette di creare un account gratuito per accedere ad alcuni eventi e video. FIFA+ propone partite di federazioni nazionali, archivi e contenuti dedicati. Anche UEFA.tv mette a disposizione gare giovanili, calcio femminile, futsal e materiali d’archivio, con un taglio più di servizio che da grande vetrina televisiva.

Per la Formula 1, il margine è più stretto. I diritti principali sono legati a Sky e allo streaming su NOW, ma TV8 trasmette in chiaro alcune gare e propone altre sessioni o Gran Premi in differita. Chi cerca sintesi, interviste e immagini dal paddock può seguire anche i canali ufficiali della Formula 1 su YouTube. Le gare complete in diretta, però, non vengono trasmesse lì.

Nel tennis, il nome principale è SuperTennis, canale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Con la registrazione si può seguire il canale e una parte dei contenuti gratuiti; alcuni eventi, invece, sono legati a SuperTennis+, servizio a pagamento. In certi periodi anche Rai e TV8 mandano in onda tornei o incontri in chiaro, ma sono finestre legate ai singoli diritti.

Audio gratuito: Spotify Free, RaiPlay Sound, Podcast Italia e biblioteche digitali

Per ascoltare musica gratis online, Spotify Free resta uno dei servizi più usati. Dà accesso a brani, album, playlist e podcast da browser o app, con pubblicità e alcune limitazioni rispetto al piano Premium. È una soluzione adatta a chi ascolta senza troppe pretese sull’ordine dei brani o sulla massima qualità audio.

Tra i servizi pubblici, RaiPlay Sound raccoglie radio Rai in diretta, podcast, programmi, racconti e audiolibri gratis. Si entra con lo stesso account di RaiPlay e l’app consente anche di scaricare alcuni podcast per l’ascolto offline. È una scelta utile per chi cerca informazione, cultura, intrattenimento e archivi radiofonici italiani in un solo posto.

Per i podcast italiani, Podcast Italia offre un catalogo consultabile con registrazione, tra contenuti gratuiti e un piano Premium a costo contenuto per togliere la pubblicità e sbloccare funzioni in più. Accanto a questi servizi c’è anche MLOL, MediaLibraryOnLine: attraverso le biblioteche aderenti, gli utenti possono accedere gratis a ebook, quotidiani, riviste e audiolibri usando le credenziali fornite dalla propria biblioteca.

Completano il quadro piattaforme come Radio Garden, che permette di ascoltare stazioni radio di tutto il mondo attraverso una mappa interattiva, e Audiomack, dedicata soprattutto a hip hop, rap, R&B e artisti emergenti. Sono servizi diversi tra loro, e proprio per questo coprono bisogni diversi: musica di sottofondo mentre si lavora, scoperta di nuovi artisti, programmi locali o contenuti parlati da recuperare.

Registrazione, pubblicità e limiti: cosa sapere prima di scegliere una piattaforma

Prima di scegliere una piattaforma di streaming gratuito legale, conviene controllare tre cose: se serve registrarsi, quanta pubblicità c’è e quali contenuti sono davvero inclusi senza pagare. RaiPlay, Mediaset Infinity, CHILI, SuperTennis e diversi servizi audio richiedono un account. Pluto TV, invece, consente la visione anche senza iscrizione, pur offrendo qualche funzione in più agli utenti registrati.

La pubblicità è il prezzo più comune dello streaming gratis. Può comparire prima del contenuto, durante la visione o tra un episodio e l’altro. Nulla di sorprendente, se il servizio è autorizzato e i contenuti sono distribuiti con diritti regolari. È questo il confine netto con i siti illegali, spesso pieni di finestre invasive, link ingannevoli e rischi per la sicurezza dei dispositivi.

Resta poi il tema dei limiti territoriali e dei cataloghi che cambiano. Un film disponibile oggi su una piattaforma gratuita può sparire dopo qualche settimana. Una partita in chiaro può dipendere da accordi validi solo per quella stagione. Per questo, quando si parla di film gratis, sport online senza abbonamento, musica free o podcast gratuiti, la regola è semplice: controllare sempre la fonte ufficiale, leggere le condizioni del servizio e diffidare delle promesse troppo facili.