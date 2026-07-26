Non sapevo che tipo di illuminazione usare in casa, così ho trasformato il mio telefono in un esposimetro: risolto il problema

Il merito è del sensore di luminosità già integrato nel telefono, lo stesso che regola lo schermo quando si passa dal sole al salotto. Una soluzione semplice, utile soprattutto a chi deve scegliere lampade e lampadine per casa e vuole capire, senza comprare un fotometro, se una stanza è abbastanza luminosa per lavorare, leggere o guardare la tv.

Dentro molti telefoni Android c’è un piccolo sensore di luce ambientale che lavora ogni giorno in silenzio. È lui ad abbassare o alzare la luminosità dello schermo quando si esce all’aperto, quando si torna in casa o quando si usa il telefono la sera, magari con una lampada accesa sul tavolo.

Quel sensore, però, può tornare utile anche per altro. Con alcune app disponibili su Google Play Store, lo smartphone può diventare una specie di fotometro domestico, capace di dare una stima della luce presente in una stanza. Non è uno strumento professionale, e questo va chiarito subito. Ma per farsi un’idea dell’illuminazione di casa, il dato può essere più che sufficiente.

Il sensore di luce ambientale: il fotometro nascosto negli smartphone Android

Il funzionamento è immediato: il telefono misura la luce che arriva al sensore e la traduce in un valore leggibile, di solito espresso in Lux. È la stessa unità che si trova spesso nelle schede tecniche delle lampadine, insieme a lumen, watt e temperatura colore.

Uno smartphone sul tavolo, illuminato da lampada e luce naturale, usato come misuratore di luce per valutare l’illuminazione di casa.

Per misurare i Lux in casa basta scaricare un’app gratuita dedicata, come “Medidor de Luz” citata da Xataka Android, oppure una delle applicazioni simili presenti nello store di Google. Una volta aperta, non c’è molto da fare: si appoggia lo smartphone nel punto da controllare, con lo schermo rivolto verso l’alto, e si aspettano pochi secondi.

Il valore compare quasi subito. Alcune app offrono una schermata analogica o digitale, altre permettono di passare dai Lux ai W/m², un’unità usata in misurazioni più tecniche. In diversi casi si può anche lasciare attiva una lettura continua, comoda per vedere come cambia la luce durante la giornata o dopo aver acceso una lampada.

I limiti, però, ci sono. La precisione cambia da telefono a telefono, dipende dalla posizione del sensore e anche dalla qualità dell’app. Una cover troppo spessa, un vetro sporco o un’inclinazione sbagliata possono falsare il risultato. Per questo il dato va preso per quello che è: una misura orientativa, non una certificazione. Ma per capire se una scrivania è troppo buia o se una zona relax è illuminata troppo, può già bastare.

“Non avevo un fotometro per confrontare i valori”, racconta l’autrice della prova pubblicata da Xataka, spiegando però di aver ottenuto risultati coerenti spostando la stessa lampadina tra lampade diverse. Ed è qui che il metodo diventa interessante: fare più misure, confrontarle e costruirsi un riferimento pratico.

Dalla TV allo smart working: quanta luce serve davvero in ogni ambiente

La domanda, alla fine, è molto concreta: quanta luce serve davvero in una stanza? Dipende. Una cucina non ha le stesse esigenze di una camera da letto, un bagno non è una postazione per lo smart working. In genere, le luci più fredde si usano in bagno e in cucina, mentre nelle zone dedicate al riposo si preferiscono tonalità più calde.

Per guardare la tv può bastare una luce ambientale morbida, diffusa, senza riflessi fastidiosi sullo schermo. Per lavorare al computer o leggere documenti, invece, serve una luce più stabile e diretta, soprattutto sulla scrivania. In quel caso misurare i Lux proprio dove si appoggiano tastiera, quaderno o libro è molto più utile di una valutazione fatta “a occhio”.

Il vantaggio dello smartphone sta nella rapidità. Si può misurare la luce accanto al divano, poi sul tavolo da pranzo, poi ancora sulla scrivania vicino alla finestra. Solo dopo si capisce se una lampadina va cambiata, se manca un punto luce o se basta orientare meglio una lampada già presente.

Conta anche la temperatura colore. Una lampadina calda può rendere più accogliente il soggiorno, ma risultare poco adatta a un piano di lavoro. Una luce fredda, al contrario, può funzionare bene in cucina e sembrare troppo dura in camera. Il numero dei Lux non racconta tutto, ma aggiunge un dato concreto a una scelta che spesso si fa solo per sensazione.

Test pratici con lampade e lampadine smart: quando il dato aiuta a scegliere

Il sistema diventa ancora più utile con le lampadine smart, che permettono di cambiare intensità e, in alcuni modelli, anche colore della luce. Si sceglie una modalità, si misura con lo smartphone, poi si cambia scenario e si controlla di nuovo. Bastano pochi secondi per capire quale impostazione funziona meglio.

Durante una ristrutturazione o quando si cambiano arredi, questo piccolo test può evitare acquisti sbagliati. Prima di comprare nuove lampade, si possono prendere misure nelle zone della casa già ben illuminate e usarle come riferimento. Se una stanza è confortevole con un certo valore, si può provare a ottenere un risultato simile altrove scegliendo lampadine con caratteristiche vicine.

Il fotometro vero resta lo strumento giusto per chi lavora con la luce, dalla fotografia alla progettazione illuminotecnica. Per l’uso di tutti i giorni, però, il telefono Android ha un vantaggio evidente: è già in tasca. Non serve comprare un altro dispositivo che rischia di finire in un cassetto dopo una settimana.

La cosa migliore è usarlo con un po’ di buon senso. Fare più misure, sempre nello stesso punto. Evitare ombre create dal corpo o dalla mano. Annotare i valori e confrontarli con la sensazione reale nella stanza. Tra numero e percezione, spesso, si trova la scelta giusta per l’illuminazione domestica.