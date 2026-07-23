Non sapevo che il sensore di impronte digitali potesse avviare app finché non ho scoperto questa funzione nascosta

Non sapevo che il sensore di impronte digitali potesse servire anche ad avviare app e scorciatoie.

Sui telefoni Samsung Galaxy si può fare, ma la funzione è ben nascosta: passa dal modulo Routines+ di Good Lock e non compare tra le impostazioni più evidenti. Non è una novità sbandierata da Samsung, né una scorciatoia che si trova al primo colpo. È una di quelle funzioni che saltano fuori quasi per caso, magari curiosando nel Galaxy Store tra le opzioni di personalizzazione.

Good Lock, la funzione nascosta e quel nome che confonde

La funzione si trova dentro Good Lock, l’app ufficiale di Samsung che su molti smartphone non è già installata, ma si scarica dal Galaxy Store. Per chi non la conosce, Good Lock è una specie di cassetta degli attrezzi per personalizzare il telefono: schermata di blocco, notifiche, pannelli rapidi, home screen e altri pezzi del sistema. Alcune funzioni sono solo estetiche. Altre, invece, cambiano davvero il modo in cui si usa il Galaxy.

Qui entra in gioco Routines+, un modulo che amplia Modes & Routines, l’app Samsung pensata per creare azioni automatiche. La scorciatoia si chiama “Fingerprint to website”, cioè impronta digitale verso sito web. Un nome poco felice, perché fa pensare solo all’apertura di una pagina internet. In realtà può essere modificata per lanciare una app, una funzione interna o un’azione rapida. Ed è lì che la funzione diventa interessante.

Routines+: come aprire app e scorciatoie con un’impronta

Per usare il lettore di impronte come comando rapido bisogna prima installare Good Lock dal Galaxy Store e poi scaricare il modulo Routines+. Una volta aperto, va scelta la routine consigliata “Fingerprint to website”.

Prima, però, serve avere almeno un’impronta registrata. Il percorso è Impostazioni > Sicurezza e privacy > Schermata di blocco > Impronte digitali. Samsung permette di salvarne fino a quattro. Rinominarle può essere utile, soprattutto se si vuole associare ogni dito a un’azione diversa.

A quel punto, dentro Routines+, si tocca la condizione “Unlock with fingerprint” e si sceglie quale dito usare per l’automazione. Poi si cambia l’azione: si elimina “Go to website”, si seleziona “Add action” e si sceglie, per esempio, “Apps”. Da lì si può impostare “Open an app or do an app action” e decidere quale applicazione aprire dopo lo sblocco. Il risultato è immediato: quando si sblocca il telefono con quella specifica impronta, il Galaxy apre anche l’app scelta.

Quale dito scegliere e quali automatismi evitare

Meglio non collegare la routine al dito usato tutti i giorni per sbloccare il telefono, di solito il pollice principale. La funzione non impedisce lo sblocco, ma può diventare scomoda se a ogni accesso parte sempre la stessa app. Più sensato usare un dito secondario, magari l’indice dell’altra mano, lasciando il gesto abituale per l’uso normale.

Chi usa spesso il riconoscimento facciale può anche riservare le impronte alle automazioni. Le possibilità cambiano in base alle app installate e alle azioni disponibili: si può aprire il calendario, avviare un’app di messaggistica o raggiungere una funzione specifica. Senza esagerare. Il senso non è trasformare ogni gesto in un comando automatico, ma rendere più veloce qualcosa che si fa davvero spesso. Ed è qui che Good Lock mostra il suo valore: non solo personalizzazione, ma piccole funzioni nascoste che rendono più comodo l’uso quotidiano dei Samsung Galaxy.