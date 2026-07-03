Non riuscivo a entrare su Netflix, poi ho scoperto che la mia TV è stata bloccata

Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di utenti che, aprendo Netflix su Smart TV meno recenti, si sono visti comparire il messaggio “Netflix non è più disponibile su questo dispositivo”. Non si tratta di un guasto isolato: la piattaforma sta progressivamente interrompendo il supporto per numerosi televisori e lettori multimediali più datati, un processo che porta avanti periodicamente per adeguare l’app agli standard più recenti di sicurezza, qualità video e prestazioni.

Netflix non ha pubblicato un elenco ufficiale completo dei modelli coinvolti, né una data unica valida per tutti i dispositivi, perché la compatibilità dipende anche dal produttore e dalla versione software installata.

Netflix smette di funzionare su queste TV

Il motivo tecnico è legato al fatto che le versioni più recenti dell’app richiedono sistemi operativi aggiornati, protocolli di sicurezza moderni e supporto ai codec video più efficienti. I televisori prodotti oltre dieci anni fa spesso non ricevono più aggiornamenti firmware dai rispettivi produttori, e non possono quindi implementare tecnologie come i nuovi sistemi DRM per la protezione dei contenuti. Continuare a sviluppare versioni compatibili con hardware così datato comporterebbe costi elevati per Netflix, limitando peraltro l’introduzione di funzionalità pensate per la maggioranza degli utenti — la stessa logica seguita, in tempi diversi, anche da WhatsApp e YouTube.

Tra i dispositivi più frequentemente segnalati come a rischio figurano le Apple TV di prima, seconda e terza generazione, alcune Smart TV Samsung precedenti al sistema operativo Tizen, diversi modelli LG delle serie Infinia e Nano LED più datate, alcuni Panasonic della gamma VIERA e diversi Sony Bravia basati sulle vecchie piattaforme Linux precedenti ad Android TV. In generale, un televisore con più di dieci anni che non riceve aggiornamenti da tempo è il candidato più probabile a perdere l’accesso all’app.

Un aspetto che genera spesso confusione è pensare di dover sostituire l’intero televisore: in realtà l’apparecchio continua a funzionare normalmente per canali TV, console da gioco, lettori Blu-ray o qualunque altro ingresso HDMI. A smettere di funzionare è esclusivamente l’app Netflix installata sul sistema operativo del televisore, che non riceve più aggiornamenti e non è più autorizzata ad accedere al servizio.

La soluzione più semplice, nella maggior parte dei casi, è collegare un dispositivo di streaming esterno tramite HDMI: prodotti come Amazon Fire TV Stick, Google TV Streamer, Apple TV o Roku dispongono di sistemi operativi aggiornati costantemente e garantiscono piena compatibilità con Netflix e le altre principali piattaforme. Con una spesa contenuta è quindi possibile prolungare di diversi anni la vita di un televisore ancora perfettamente funzionante, riservando l’acquisto di un nuovo apparecchio ai casi in cui, oltre alla perdita del supporto Netflix, emergano anche limiti evidenti nella qualità dell’immagine o nella compatibilità con tecnologie come HDR10+ e Dolby Atmos.