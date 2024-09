Non puoi NON sfruttare questa offerta: follia Motorola, il G14 è SCONTATISSIMO

Oggi piovono offerte e promozioni sugli smartphone in quel di eBay e anche il Motorola G14 è coinvolto in un maxi sconto del 45% per un prezzo finale d’acquisto di soli 109,90€.

Motorola G14: una garanzia in questa fascia di prezzo

Il Motorola G14 è uno smartphone Android di alto livello, progettato con un forte focus sull’imaging e capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il dispositivo si distingue per il suo display touchscreen da 6.5 pollici, che lo posiziona al vertice della categoria con una risoluzione di 1600×720 pixel, offrendo un’ottima qualità visiva.

In termini di funzionalità, il Motorola G14 non lascia nulla a desiderare. È dotato di un modulo LTE 4G che assicura un trasferimento dati e una navigazione in internet di alta qualità, e include anche la connettività Wi-Fi e il GPS per una completa esperienza di utilizzo.

Il Motorola G14 si distingue particolarmente nel campo della multimedialità, grazie alla sua fotocamera da 50 megapixel. Questa fotocamera consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in Full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel, garantendo immagini e filmati di eccellente nitidezza e dettaglio.

Il design del Motorola G14 è caratterizzato da uno spessore di soli 8 mm, rendendo il dispositivo non solo elegante ma anche molto maneggevole. Questo smartphone rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un telefono potente, versatile e altamente performante, soprattutto in ambito fotografico e multimediale.

Su eBay, oggi, è presente una maxi offerta con sconto del 45% sul Motorola G14 che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 109,90€. Non perdere questa straordinaria occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.