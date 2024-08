Non perderai più nulla con l'AirTag di Apple in offerta su Amazon

Il dispositivo AirTag di Apple serve a non perdere più nulla e ti aiuterà a ritrovare i tuoi oggetti smarriti, oggi su Amazon viene messo in sconto del 10% per un costo finale di 34,99€.

Tutte le caratteristiche di Apple AirTag

L’AirTag di Apple è l’accessorio perfetto per tenere d’occhio e ritrovare facilmente i tuoi oggetti di valore. Grazie all’integrazione con l’app Dov’è, che già utilizzi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari, il processo di tracciamento diventa semplice e intuitivo.

Configurare l’AirTag è un gioco da ragazzi: basta un tap per collegarlo al tuo iPhone o iPad, rendendo l’esperienza immediata e senza fronzoli. Quando hai bisogno di ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato dell’AirTag, oppure chiedere aiuto a Siri per una ricerca ancora più rapida.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag, rendendo il ritrovamento di oggetti smarriti più facile che mai, a patto di avere un iPhone 11 o successivi.

Inoltre, se l’AirTag si trova lontano, puoi localizzarlo grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati alla rete Dov’è in tutto il mondo. Attivando la modalità Smarrito sull’AirTag, riceverai automaticamente una notifica quando il tuo oggetto verrà rilevato da un dispositivo nella rete. La sicurezza è una priorità: tutte le comunicazioni nella rete Dov’è avvengono in forma anonima e criptata, tutelando la tua privacy.

Su Amazon, oggi, AirTag di Apple viene messo in offerta con uno sconto del 10% ed un prezzo finale d’acquisto di 34,99€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.