Non perderai più nulla con gli SmartTag di Samsung: 4 pezzi al 27% di sconto

Il Galaxy SmartTag2 è un localizzatore avanzato che offre funzionalità essenziali per tenere traccia dei tuoi oggetti più importanti. Dotato di una batteria ottimizzata, può durare fino a 500 giorni grazie alla modalità Risparmio energetico, che offre fino al 40% in più di batteria. Questo assicura che i tuoi oggetti siano sempre monitorati e facilmente rintracciabili.

Grazie alla classificazione IP67, il Galaxy SmartTag2 è resistente alla polvere e all’acqua, rendendolo un compagno di viaggio ideale per qualsiasi situazione, dal quotidiano alle avventure all’aria aperta.

La modalità Smarrito sfrutta la tecnologia NFC (Near Field Communication) per visualizzare il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi trova il SmartTag2, indipendentemente dal sistema operativo. Questo rende facile il recupero degli oggetti smarriti in modo sicuro e immediato.

Per localizzare facilmente il tuo SmartTag2, puoi attivare la modalità Naviga, che fornisce indicazioni passo-passo per raggiungerlo o puoi farlo suonare per ricevere un segnale acustico che facilita la sua individuazione. Con il Galaxy SmartTag2, Samsung offre una soluzione intelligente e affidabile per gestire i tuoi oggetti personali con sicurezza e tranquillità, grazie a una combinazione di tecnologie avanzate e design robusto.

Su Amazon, oggi, 4 SmartTag targati Samsung vengono messi in sconto del 27% e vengono venduti alla cifra finale di 78€. Approfittane ora!