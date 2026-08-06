Non mi ero reso conto che stavo distruggendo il mio iPhone con queste App

Nel 2026 c’è chi usa ancora un iPhone 15 comprato due anni fa e inizia a notare qualcosa che non torna: app meno pronte, connessione ballerina, pagine che caricano più lentamente.
Nel 2026 c’è chi usa ancora un iPhone 15 comprato due anni fa e inizia a notare qualcosa che non torna: app meno pronte, connessione ballerina, pagine che caricano più lentamente.
Valentina Giungati
Pubblicato il 6 ago 2026
Non mi ero reso conto che stavo distruggendo il mio iPhone con queste App

Succede soprattutto dopo mesi di uso pesante tra social network, GPS e app di messaggistica. Non sempre è colpa del telefono che “invecchia”. Spesso a pesare sono le app, e il modo in cui continuano a lavorare anche quando sembrano chiuse.

Per molti il passaggio da iPhone 11 a iPhone 15 era stato un salto netto: meno blocchi, app più rapide, memoria finalmente respirabile. Dopo due anni, però, alcuni segnali tornano a farsi vedere. La tastiera risponde con un attimo di ritardo, le pagine si aprono più piano, la connessione va e viene, certe app sembrano più pesanti del dovuto. E non è un caso isolato.

Nei forum tecnici e nelle community Apple, anche su Reddit, il racconto è spesso lo stesso: il problema non è sempre l’iPhone in sé, ma alcune app installate su iPhone che occupano memoria, si aggiornano di continuo e usano sensori o rete anche quando non sono sullo schermo.

Apple, nelle pagine di supporto, segnala da tempo lo spazio di archiviazione insufficiente come una possibile causa dei rallentamenti e consiglia di tenere almeno 1 GB libero. Sembra poco. Ma tra foto, video, cache e file temporanei, anche un modello recente può perdere fluidità.

Facebook in background: cache, notifiche e posizione finiscono nel mirino

Tra le app citate più spesso c’è Facebook, ancora molto usata nonostante il calo tra i più giovani. L’app di Meta aggiorna notifiche, feed, promemoria, contenuti multimediali e dati dell’account con una certa frequenza. Tutto questo lavoro può incidere su batteria, memoria e reattività dell’iPhone, soprattutto se l’app resta installata per mesi senza mai essere ripulita. Il punto, spiegano diversi utenti nei forum, non è solo quanto la si apre. È quello che resta salvato nel tempo.

Smartphone su scrivania con schermo sfocato, cavo di ricarica, laptop sfocato e taccuino con penna
Uno smartphone su una scrivania con cavo di ricarica e appunti, per raccontare rallentamenti e ottimizzazioni dopo anni d’uso.

La cache di Facebook, cioè i file temporanei usati per caricare più in fretta immagini e contenuti, può crescere parecchio. In alcuni casi disinstallare e reinstallare l’app libera spazio e alleggerisce i dati accumulati. Chi preferisce una soluzione meno drastica può intervenire dalle Impostazioni di iOS: limitare l’aggiornamento app in background, ridurre le notifiche e impostare l’accesso alla posizione su “Durante l’utilizzo” o “Mai”. Sono mosse semplici. Spesso funzionano. E si possono sempre cambiare di nuovo.

Waze e le app di navigazione: GPS sempre attivo e batteria sotto pressione

Un altro caso ricorrente riguarda Waze, insieme ad altre app di navigazione come Google Maps. Qui il peso nasce da esigenze diverse: GPS continuo, dati sul traffico in tempo reale, mappe aggiornate e connessione stabile. Durante un viaggio in auto, magari con segnale debole in periferia o in autostrada, l’iPhone lavora di più per restare collegato alla rete e calcolare percorsi alternativi. È in quei momenti che la batteria scende in fretta e il telefono può diventare caldo.

Non significa che si debba per forza eliminare Waze dall’iPhone. Il primo passo è cambiare l’accesso alla posizione da “Sempre” a “Durante l’utilizzo”, così l’app non continua a chiedere dati al GPS quando non serve. Anche chiuderla una volta arrivati può aiutare, così come disattivare l’aggiornamento in background. “Ho smesso di lasciarla aperta dopo ogni viaggio e il telefono si scarica meno”, raccontano diversi utenti nelle discussioni tecniche. Una frase semplice, ma che rende bene l’idea.

WhatsApp, TikTok e social video: memoria piena, contenuti precaricati e soluzioni pratiche

Con WhatsApp il problema principale non è la potenza richiesta al telefono, ma lo spazio occupato. Chat di gruppo, foto, video, vocali e documenti possono arrivare a decine di gigabyte senza che l’utente se ne accorga. L’app consente di controllare le conversazioni più pesanti dalla sezione Gestisci spazio, utile per eliminare file ingombranti o contenuti inoltrati molte volte. Lo stesso discorso vale per altre app di messaggistica, da Telegram a Messenger, quando restano attivi download automatici e salvataggio dei media.

Diverso, ma collegato, il caso di TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube. Le app basate sui video brevi consumano dati, precaricano contenuti e usano molto la parte grafica del telefono. Scorrere per lunghi periodi, senza pause, può far salire temperatura e consumo di batteria, lasciando poi l’iPhone 15 più lento nelle operazioni successive.

Ridurre il tempo d’uso, svuotare ogni tanto la cache dove possibile, limitare i download automatici e controllare lo spazio libero restano i rimedi più concreti. Non fanno tornare nuovo un telefono appesantito. Ma spesso bastano per restituire un po’ di fluidità a un dispositivo che ha ancora molto da dare.

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