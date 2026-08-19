Non lasciare mai lo smartphone in questa posizione: lo rovina più del caldo

Un telefono lasciato nel posto sbagliato può raggiungere temperature critiche molto più in fretta di quanto sembri, anche se all’esterno l’aria non è ancora ai livelli più estremi.

In estate il vero rischio per lo smartphone nasce dalla combinazione tra sole diretto, superfici roventi e attività che producono altro calore. Batteria, display e processore possono reagire rallentando, limitando alcune funzioni o interrompendo temporaneamente la ricarica.

Il posto peggiore dove lasciare lo smartphone in estate

Il punto più delicato è lasciare lo smartphone esposto direttamente ai raggi solari, soprattutto sul cruscotto o vicino al parabrezza. Apple indica per iPhone un intervallo di utilizzo ambientale compreso tra 0 e 35 °C e avverte che condizioni molto calde possono ridurre in modo permanente la durata della batteria. Google raccomanda allo stesso modo di tenere i Pixel lontani dalla luce solare diretta e dai luoghi molto caldi.

Il cruscotto di un’auto parcheggiata è una delle situazioni peggiori perché il vetro lascia entrare energia solare e l’abitacolo trattiene il calore. Anche un telefono appoggiato su un tavolino, su una pietra, su un davanzale o sulla sabbia può scaldarsi rapidamente se resta con lo schermo rivolto verso il sole. Non è quindi una “posizione” speciale a danneggiarlo: è l’esposizione diretta combinata con una superficie già calda.

Quando la temperatura interna sale, lo smartphone cerca di proteggersi. Può abbassare la luminosità, rallentare le prestazioni, ridurre la velocità di ricarica o mostrare un avviso di temperatura. Nei casi più estremi può spegnersi temporaneamente. Questi comportamenti non significano necessariamente che il telefono sia guasto: sono protezioni contro il surriscaldamento.

Ricarica e app pesanti possono peggiorare la situazione

La ricarica aggiunge altro calore. Se il telefono è già molto caldo, collegarlo subito a un caricatore rapido può peggiorare la situazione. Google consiglia di scollegare il Pixel dall’alimentazione quando diventa troppo caldo e lasciarlo raffreddare prima di riutilizzarlo. Samsung suggerisce la stessa cosa sui Galaxy: staccare il caricatore, chiudere le applicazioni e aspettare che la temperatura torni normale.

Nelle ore più calde conviene quindi evitare di combinare sole diretto, ricarica e attività pesanti come navigazione GPS, giochi 3D, hotspot o video in alta risoluzione. Anche la luminosità molto alta aumenta i consumi e contribuisce alla produzione di calore. Se il telefono viene usato come navigatore, è meglio posizionarlo dove non riceva continuamente i raggi solari.

Una cover molto spessa può rallentare la dispersione termica, soprattutto durante la ricarica o un uso intenso. Se il telefono è caldo e la custodia trattiene molto calore, rimuoverla temporaneamente può aiutare. La cosa importante è non passare all’estremo opposto: frigorifero, freezer, ghiaccio o acqua fredda non sono una buona soluzione.

Cosa fare quando compare l’avviso di temperatura

Se compare un avviso di surriscaldamento, la risposta più sicura è semplice: portare il dispositivo all’ombra, interrompere la ricarica e lasciarlo riposare in un ambiente più fresco. Non va messo sotto un cuscino, dentro una borsa chiusa o accanto a una fonte di calore. Una superficie asciutta e ben ventilata permette alla temperatura di scendere gradualmente.

Meglio evitare anche tentativi di raffreddamento improvviso. Passare da uno smartphone bollente a un ambiente estremamente freddo può creare forti sbalzi termici e condensa. Se il dispositivo si è spento da solo, conviene semplicemente aspettare che torni a una temperatura normale prima di riaccenderlo o collegarlo nuovamente alla corrente.

La regola pratica, quindi, è evitare soprattutto sole diretto e cruscotto. Il problema non è soltanto una giornata calda, ma quanto rapidamente la superficie del telefono può accumulare ulteriore energia quando resta esposta. Proteggerlo non significa raffreddarlo di colpo: significa impedire che raggiunga temperature critiche, soprattutto mentre sta già lavorando o caricando.