Non ignorare quel tasto sul tuo contatore: se lo attivi risparmi in bolletta fino al 43% del costo

Il contatore elettronico installato nella maggior parte delle abitazioni italiane non si limita a registrare i consumi complessivi: se lo si interroga nel modo giusto, restituisce informazioni molto più dettagliate su come e quando si consuma energia, dati che restano spesso del tutto inutilizzati.

Premendo il tasto presente sul display, il contatore mostra i consumi suddivisi in tre fasce orarie. La fascia F1, definita anche di punta, copre i giorni feriali dalle 8 alle 19; la fascia F2, intermedia, riguarda le prime e ultime ore feriali oltre al sabato diurno; la fascia F3, quella fuori picco, comprende le notti dal lunedì al sabato e l’intera giornata di domenica e festivi. Sono proprio queste tre finestre a determinare, per chi ha una tariffa bioraria o trioraria, quanto costa davvero l’energia consumata in un dato momento.

Perché bisogna fare attenzione al contatore di casa

Il punto è che moltissime famiglie hanno un contratto a fascia unica pur avendo abitudini di consumo molto sbilanciate verso le ore serali o notturne, magari perché lavatrice e lavastoviglie vengono avviate solo dopo cena o nel weekend. In un caso simile, restare su una tariffa monoraria significa pagare la stessa cifra per ogni kWh consumato, indipendentemente dall’orario, rinunciando al vantaggio economico che deriverebbe da una tariffa differenziata pensata apposta per chi concentra i consumi fuori dagli orari di punta.

Verificare la propria distribuzione dei consumi tra F1, F2 e F3 richiede letteralmente pochi secondi: basta premere il tasto una o più volte fino a far comparire le tre voci sul display. Da lì si può farsi un’idea abbastanza precisa delle proprie abitudini reali, spesso diverse da come le si immagina, e usare quel dato per valutare se cambiare tipo di tariffa con il proprio fornitore convenga davvero. La differenza tra le fasce orarie, del resto, può essere sostanziale: nei casi in cui i consumi sono già concentrati nelle ore più economiche, il passaggio a una tariffa bioraria o trioraria può portare a un risparmio significativo sulla bolletta complessiva, anche se l’entità esatta dipende sempre dal profilo di consumo individuale e dall’offerta scelta.

Va detto che l’operazione non comporta alcun costo né richiede l’intervento di un tecnico: si tratta semplicemente di premere un pulsante che, nella maggior parte dei casi, resta lì inutilizzato per anni. Chi non ha mai controllato questi dati potrebbe scoprire di pagare una tariffa non adatta alle proprie abitudini quotidiane, un dettaglio che vale la pena verificare prima della prossima scadenza contrattuale.