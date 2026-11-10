Non gettare via il tuo vecchio smartwatch, puoi riutilizzarlo ancora in modo creativo

Non sempre conviene venderlo al primo colpo: con qualche impostazione, e in certi casi con un’app in più o un piano cellulare, può diventare un assistente vocale, un taccuino rapido, un rilevatore del sonno o uno strumento per restare in contatto con i figli. Prima, però, meglio controllare bene limiti e compatibilità. I sensori non sono tutti uguali, gli aggiornamenti non arrivano su ogni modello e alcune funzioni, soprattutto chiamate e localizzazione, dipendono dall’operatore telefonico.

Il riuso più immediato è forse questo: trasformare il vecchio smartwatch in un piccolo assistente AI da polso. Può servire per chiedere informazioni al volo, dettare un promemoria o avviare un comando senza tirare fuori il telefono. Sui dispositivi Wear OS 4 o successivi, la strada principale passa da Gemini: bisogna verificare che l’app sia installata e aggiornata, attivare il comando vocale e dire “Hey Google”. In alternativa, si può richiamare l’assistente tenendo premuto il tasto laterale.

Sui Samsung Galaxy Watch, la scorciatoia si imposta da “Impostazioni”, poi “Pulsanti e gesti” e infine “Doppia pressione”. Più laborioso, ma possibile, l’uso di ChatGPT su alcuni orologi Wear OS tramite app esterne: in certi casi bisogna installare il software a mano e collegare una chiave API di OpenAI, con costi legati all’uso. Su Apple Watch, invece, la soluzione più semplice resta Siri: si alza il polso, si dice “Hey Siri” oppure si tiene premuta la Digital Crown. Chi vuole usare ChatGPT o Gemini può provare app come Wrist AI, tenendo presente i limiti dei piani gratuiti.

Memo vocali e appunti rapidi: lo smartwatch diventa un taccuino sempre acceso

Un vecchio orologio smart può fare anche da taccuino vocale. È comodo quando arriva un’idea mentre si cammina, in metro o con il telefono chiuso nello zaino. Su molti modelli la funzione c’è già: su Apple Watch si può chiedere a Siri di “registrare un memo vocale”, mentre su diversi dispositivi Wear OS e Samsung sono disponibili app per registrazioni o note vocali già installate. Il passo avanti, rispetto a qualche anno fa, sta nelle trascrizioni automatiche, sempre più affidabili: dopo la sincronizzazione, il testo del promemoria si ritrova sul telefono.

Uno smartwatch dimenticato nel cassetto può essere recuperato e riutilizzato, invece di finire subito in vendita.

Sui Galaxy Watch, per esempio, l’app registratore può usare la modalità speech-to-text, anche se con un limite di circa 10 minuti per ogni trascrizione. Non è lo strumento ideale per interviste lunghe o riunioni complicate. Per frasi brevi, liste della spesa, indirizzi e idee di lavoro, però, funziona bene. In pratica: “me lo segno al volo”. Ed è proprio questo il punto, accorciare il tempo tra il pensiero e l’appunto.

Sonno e famiglia: dal controllo notturno ai figli con modelli Cellular

Il terzo uso riguarda il monitoraggio del sonno, utile per chi non vuole indossare di notte lo smartwatch principale perché deve ricaricarlo. Il modello più vecchio può restare in carica durante il giorno e finire al polso prima di dormire, raccogliendo dati su durata del riposo, risvegli e frequenza cardiaca, se i sensori lo permettono.

Su Apple Watch, la funzione passa dall’app Salute su iPhone: si configura “Sonno” e si attiva “Monitora il sonno con Apple Watch”. Su Galaxy Watch, invece, si parte dal riquadro Sonno dopo aver collegato l’orologio allo smartphone. Serve comunque prudenza: questi dati non sono una diagnosi medica. Se compaiono valori strani o dubbi che si ripetono, meglio parlarne con il medico.

Lo stesso vecchio smartwatch, se ha connettività LTE o Cellular, può tornare utile anche per i figli, come alternativa più controllata al primo smartphone. Samsung offre una modalità Kids sui modelli compatibili, in particolare Galaxy Watch 6 LTE e successivi, con chiamate, messaggi, localizzazione, limiti durante l’orario scolastico e gestione tramite Google Family Link.

Apple propone una funzione simile, Apple Watch for Your Kids, disponibile su Apple Watch Series 4 o successivi con rete cellulare, oppure su SE Cellular con watchOS 7 o versioni successive. Il bambino può telefonare, mandare messaggi e condividere la posizione, mentre i genitori mantengono alcune impostazioni di controllo. C’è però un punto da non sottovalutare: serve un piano dell’operatore e non tutti i gestori supportano allo stesso modo l’uso autonomo dell’orologio.

Vendita, permuta e reset: cosa fare prima di separarsene

Se nessuno di questi usi convince, resta la strada della vendita dello smartwatch usato o della permuta. I marketplace, da eBay ad altre piattaforme, possono far incassare di più, ma richiedono tempo e attenzione: foto chiare, descrizione onesta, prezzo realistico, risposte agli acquirenti, spedizione e commissioni.

I servizi di riacquisto sono più rapidi: si riceve una valutazione online, si spedisce il dispositivo, poi l’azienda lo controlla e conferma o modifica l’offerta. Alcuni programmi pagano entro pochi giorni lavorativi dalla ricezione, altri impiegano più tempo. C’è poi la permuta presso rivenditori o programmi ufficiali, come Apple Trade In, spesso in cambio di credito e non di denaro.

Prima di consegnarlo, però, bisogna cancellare tutto. Su Apple Watch, va rimosso l’abbinamento con l’iPhone: l’operazione elimina anche i dati dal dispositivo. Su Wear OS, conviene uscire dagli account Google, disattivare eventuali blocchi e procedere con il ripristino alle impostazioni di fabbrica. È un passaggio rapido, ma importante. Dentro un orologio restano notifiche, dati sanitari, posizioni, carte associate ai pagamenti. Meglio perderci cinque minuti. Solo dopo ha senso venderlo, regalarlo o permutarlo con tranquillità.