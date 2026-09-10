Non fare questo grave errore: questi dispositivi non vanno mai connessi alle porte USB

Alcuni dispositivi — dagli hard disk esterni alle webcam, fino a stampanti e caricabatterie rapidi — possono rendere meno, scollegarsi o dare errori. Il motivo è semplice: energia e dati passano dallo stesso punto, spesso già carico.

Un hub USB non moltiplica davvero le capacità del computer. Nella maggior parte dei casi divide tra più dispositivi la stessa banda dati e, se non ha un’alimentazione propria, anche la stessa corrente che arriva da una sola porta. Tradotto: più periferiche si collegano, più aumentano i rischi di rallentamenti, blocchi improvvisi e messaggi di errore. Il problema si vede soprattutto con gli hub USB economici, piccoli e leggeri, quelli che spesso finiscono in borsa o dietro al monitor.

Vanno bene per mouse, tastiere, ricevitori wireless o chiavette usate ogni tanto. Molto meno per dispositivi che lavorano di continuo o hanno bisogno di energia stabile. “Se una periferica deve restare attiva a lungo, meglio collegarla direttamente al computer”, ripetono spesso i tecnici dell’assistenza. Conta anche lo standard: un hub USB 2.0, ancora molto diffuso, non può offrire le prestazioni di un USB 3.0, USB 3.2 o USB-C recente. E anche se l’attacco sembra lo stesso, la velocità reale può cambiare parecchio. A quel punto il limite non è il dispositivo, ma l’hub in mezzo.

Hard disk esterni e SSD: il rischio di disconnessioni e perdita di file

Tra i dispositivi da non collegare mai, o quasi mai, a un hub USB non alimentato ci sono hard disk esterni e SSD portatili. Soprattutto se vengono usati per backup, montaggio video, archiviazione di foto o trasferimenti pesanti. Basta una disconnessione durante la copia di un file per danneggiare i dati, bloccare un backup o costringere il sistema a controllare l’unità al riavvio.

Un hub USB affollato su una scrivania domestica, con più periferiche collegate: un possibile collo di bottiglia per energia e dati.

Gli hard disk meccanici da 2,5 pollici, in particolare, hanno bisogno di corrente stabile per far girare i piatti e tenere attiva la testina. Se l’hub non ce la fa, il disco può spegnersi per qualche secondo, ricomparire e poi sparire di nuovo. Molti pensano subito a un cavo difettoso. Spesso, invece, il problema è proprio la corrente condivisa. Anche gli SSD esterni, pur consumando meno e senza parti mobili, possono soffrire su hub troppo affollati. Le velocità promesse sulla confezione — 1.000 MB/s, a volte anche di più — richiedono una porta diretta e compatibile. Se nello stesso hub USB passano anche webcam, mouse, adattatori di rete o lettori di schede, le prestazioni scendono. E non sempre di poco.

Webcam, microfoni e schede audio: quando la banda condivisa degrada la qualità

Le webcam HD o 4K sono un altro punto critico, soprattutto durante riunioni su Teams, Zoom o Google Meet. Il video ha bisogno di un flusso dati continuo. Se la banda USB è divisa con altre periferiche, l’immagine può andare a scatti, perdere qualità o bloccarsi proprio mentre si parla. Succede spesso nelle postazioni montate al volo, con un solo adattatore collegato al portatile. Lo stesso vale per microfoni USB e schede audio esterne, usati da chi registra podcast, fa streaming o passa molte ore in call.

Un piccolo calo di corrente o un intoppo nel trasferimento dei dati può diventare fruscio, ritardo, audio metallico o disconnessione improvvisa. Chi lavora con la voce lo sa bene: pochi secondi bastano per rovinare una registrazione. In questi casi la scelta più sicura è collegare webcam, microfono e scheda audio a porte diverse del computer, quando ci sono. L’hub può restare per dispositivi meno delicati. Se le porte non bastano, meglio puntare su un hub USB alimentato, di buona qualità, e controllare che supporti lo standard richiesto. Non è un dettaglio da tecnici: è una questione di stabilità.

Stampanti, scanner e dispositivi di ricarica rapida: meglio la porta diretta del computer

Anche stampanti e scanner possono dare problemi se passano da un hub USB, soprattutto quando il sistema deve riconoscerli, installarli o riattivarli dopo lo standby. Non sempre serve molta banda, ma serve un collegamento stabile. Se l’hub è instabile, la stampa può restare in coda, lo scanner può fermarsi a metà acquisizione o il programma può non trovare più la periferica. Il discorso vale anche per multifunzione da ufficio, etichettatrici, tavolette grafiche e dispositivi con driver dedicati.

In molti casi sono gli stessi produttori a consigliare il collegamento diretto alla porta del computer, proprio per evitare errori di comunicazione. Una precauzione semplice, ma utile, soprattutto se il dispositivo viene usato ogni giorno. Infine ci sono i dispositivi di ricarica rapida: smartphone, tablet, power bank e accessori che richiedono più corrente di una porta standard. Un hub USB non alimentato può caricarli lentamente, scaldarsi o togliere energia alle altre periferiche collegate. Meglio usare il caricatore originale, una porta USB-C Power Delivery adatta o un hub alimentato con specifiche chiare. Sulla scrivania cambia poco. Per i dispositivi, invece, cambia parecchio.