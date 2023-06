NON E' UN SEMPLICE MOUSE: 11 pulsanti e specifiche per gaming, oggi a metà prezzo

Se sei un appassionato di gaming e cerchi un mouse che ti offra prestazioni elevate e un controllo assoluto, non puoi lasciarti scappare l’offerta speciale su Amazon per il Logitech G502 HERO Mouse! Con uno sconto incredibile del 47%, puoi portare a casa questo mouse da gaming di alta qualità a soli 49,00€. Non perdere questa opportunità unica di migliorare la tua esperienza di gioco con un dispositivo all’avanguardia!

Il Logitech G502 HERO Mouse è stato progettato pensando ai giocatori più esigenti. Con caratteristiche innovative, un sensore di precisione e un design ergonomico, questo mouse ti permetterà di dominare ogni partita e raggiungere nuovi livelli di performance.

Ecco le sue specifiche tecniche:

Sensore HERO 25K: Il mouse Logitech G502 HERO è equipaggiato con il sensore HERO 25K, che offre una precisione incredibile fino a 25.600 DPI. Grazie a questo sensore di ultima generazione, potrai godere di una risposta istantanea e movimenti precisi senza alcun ritardo.

Design ergonomico: Il Logitech G502 HERO è stato progettato per adattarsi perfettamente alla tua mano, garantendo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La sua forma ergonomicamente sagomata offre una presa salda e una sensazione di controllo ottimale.

RGB personalizzabile: Personalizza l’aspetto del tuo mouse con l’illuminazione RGB personalizzabile. Scegli tra milioni di colori e diversi effetti luminosi per creare un’atmosfera unica che si adatta al tuo stile di gioco o all’ambientazione del tuo setup.

Pesi regolabili: Il Logitech G502 HERO ti permette di personalizzare il peso del mouse per ottenere la sensazione di controllo perfetta. Aggiungi o rimuovi i pesi per adattare il mouse alle tue preferenze personali e migliorare la stabilità durante i movimenti.

11 pulsanti programmabili: Questo mouse da gaming offre 11 pulsanti programmabili che puoi configurare secondo le tue esigenze. Assegna comandi personalizzati, macro o funzioni specifiche a ciascun pulsante per avere un vantaggio competitivo durante le tue sessioni di gioco.

Memoria integrata: Il Logitech G502 HERO dispone di una memoria integrata che ti permette di salvare le tue impostazioni preferite direttamente nel mouse. In questo modo, potrai utilizzare il tuo mouse personalizzato su diversi computer senza dover riconfigurare tutto da capo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare il tuo setup gaming con il Logitech G502 HERO Mouse a un prezzo imbattibile, grazie allo sconto del 47%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.