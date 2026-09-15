Non dovrai più chiamare un tecnico se il router si guasta: questa è la soluzione definitiva per una connessione Wi-Fi perfetta

È il controllo che molti saltano, magari alle 21.30 davanti alla smart tv ferma o nel mezzo di una videochiamata di lavoro. Eppure può far risparmiare tempo e attese. La regola è semplice: provare la stessa rete con un secondo dispositivo, riavviare quello che dà problemi e solo dopo passare ai controlli sul modem-router.

Il primo segnale arriva spesso dalle spie LED del router. Sono quelle piccole luci sul davanti che indicano alimentazione, linea Internet, rete WiFi, collegamenti Ethernet e, nei modelli in fibra, anche lo stato del segnale ottico. Se una spia resta spenta, lampeggia in modo strano o cambia colore rispetto al solito, qualcosa potrebbe non andare: linea assente, autenticazione non riuscita o problema interno del dispositivo.

Il manuale del router, quasi sempre disponibile anche sul sito dell’operatore, resta il modo più rapido per capire cosa significano quei segnali. Ogni modello fa storia a sé: alcuni usano una luce verde fissa per indicare una connessione regolare, altri lampeggiano mentre si agganciano alla rete. “Prima di aprire una segnalazione conviene guardare cosa comunica il modem”, ripetono spesso i tecnici dei call center. Anche perché da remoto l’operatore può verificare se il router è raggiungibile, se risponde e se risultano errori sulla linea. Non risolve tutto, certo. Ma è il punto da cui partire.

Configurazione e firmware: password, aggiornamenti e impostazioni da controllare

Molti disservizi nascono dalla configurazione del router, soprattutto se nel tempo sono state cambiate le password, separate le reti a 2,4 e 5 GHz o aperte porte per videocamere, console e applicazioni particolari. Le credenziali di accesso, di solito stampate su un’etichetta sotto o dietro l’apparato, vanno tenute a portata di mano: nome utente, password del pannello di gestione e chiavi delle reti WiFi domestiche possono servire proprio quando la connessione smette di funzionare.

Le spie LED del router e i cavi collegati: un primo controllo utile per capire perché il WiFi è instabile.

Poi c’è il firmware, cioè il software interno che fa funzionare il router. Un aggiornamento saltato, interrotto o non riuscito può pesare su velocità e sicurezza, causando blocchi, instabilità o problemi con alcuni dispositivi. Nel pannello di amministrazione, raggiungibile dal browser con l’indirizzo indicato dal produttore o dall’operatore, di solito c’è una voce dedicata agli aggiornamenti firmware. In certi casi partono da soli, in altri vanno avviati a mano. Qui però serve attenzione: spegnere il router durante l’aggiornamento, per esempio, può creare altri guai.

Microinterruzioni e cali di velocità: capire se il problema è del router o dell’operatore

Le microinterruzioni della rete sono tra i problemi più irritanti. La connessione cade per pochi secondi, poi torna, spesso senza lasciare segnali evidenti. Le cause possono essere diverse: lavori sulla linea, centrale congestionata, problemi temporanei dell’operatore o, più semplicemente, un router sotto stress perché gestisce troppi dispositivi insieme. In questi casi è utile segnare orari e frequenza dei distacchi: sono dettagli preziosi quando si parla con l’assistenza.

Per i cali di velocità, il controllo più affidabile resta un test fatto da più dispositivi e, se possibile, con collegamento tramite cavo Ethernet. Se la velocità resta molto più bassa di quella prevista dal contratto anche via cavo, il problema può riguardare la linea o l’operatore. Se invece il rallentamento si nota solo sul WiFi, la causa potrebbe essere nei canali radio troppo affollati, nelle interferenze o nella posizione del router. Un riavvio può sbloccare situazioni temporanee, ma attenzione a non confonderlo con il reset di fabbrica: tenere premuto il tasto sbagliato per troppi secondi può cancellare impostazioni e password personalizzate.

Cavi, posizione e copertura: le prove in casa prima di chiamare l’assistenza

Prima di chiedere l’intervento di un tecnico, conviene dare un’occhiata ai cavi del router. Il cavo in fibra che arriva dalla borchia a muro è delicato: non va piegato di netto, schiacciato dietro un mobile o inserito male nel connettore. Anche il cavo Ethernet può incidere parecchio, perché categoria e condizioni del cavo influenzano la velocità supportata. Sostituirlo per prova con un altro sicuramente funzionante è un controllo semplice, veloce e poco costoso.

La copertura WiFi dipende poi da dove si trova il router, dagli ostacoli e dalle interferenze. Un modem chiuso in un mobile, appoggiato a terra o piazzato vicino a cordless, prese USB, elettrodomestici e lampadine smart può distribuire male il segnale nelle stanze. Meglio sistemarlo in una zona centrale della casa, sollevato e con spazio libero intorno, verificando se la rete migliora nei punti più deboli. Dove il segnale resta scarso, soprattutto in appartamenti grandi o su più piani, possono aiutare sistemi WiFi Mesh, ripetitori o adattatori PLC. Solo dopo questi controlli, se la linea continua a cadere o le spie segnalano anomalie persistenti, chiamare l’operatore diventa la scelta più sensata.