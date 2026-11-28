Il tema, rilanciato da BGR in una guida firmata da Gaurav Shukla, riguarda un gesto domestico comunissimo: togliere impronte, polvere e aloni dallo schermo “come si è sempre fatto”. Con gli OLED, però, basta poco. Un detergente sbagliato, uno spruzzo diretto, troppa pressione. E il danno, spesso, non si nota subito.

Gli schermi OLED piacciono per i neri profondi, il contrasto alto e i colori molto definiti. Non a caso sono sempre più presenti su televisori, monitor e dispositivi di fascia alta. Ma proprio questa tecnologia chiede più attenzione. Davanti al pannello non c’è un normale vetro da finestra: ci sono pellicole protettive, trattamenti antiriflesso e strati pensati per mantenere intatta la qualità dell’immagine.

Il punto è semplice. Un gesto che sembra innocuo — passare uno straccio, strofinare un alone, usare il prodotto tenuto sotto il lavello — può rovinare questi rivestimenti. I produttori di tv e monitor, nelle indicazioni per la pulizia, danno quasi sempre lo stesso consiglio: panno in microfibra asciutto, mano leggera e niente prodotti aggressivi. Anche perché un OLED costa, e una pulizia fatta di fretta può lasciare segni, macchie permanenti o, nei casi peggiori, problemi ai circuiti interni.

Detergenti per vetri, salviette e dentifricio: i prodotti da non usare

L’errore più frequente è prendere un detergente per vetri per togliere ditate e aloni dallo schermo OLED. Viene naturale: il flacone è già in casa, promette superfici brillanti e sembra adatto a tutto ciò che riflette la luce. Ma su questi pannelli non va bene. Molti prodotti per vetri contengono sostanze che possono intaccare i rivestimenti del display, alterare la superficie o lasciare aloni difficili da eliminare.

Pulizia delicata di uno schermo OLED: panno in microfibra e detergente tenuto lontano dal pannello.

Meglio evitare anche salviette umidificate, salviette disinfettanti e panni già impregnati di detergente, spesso usati per smartphone, scrivanie o tastiere. Su un pannello OLED, quei liquidi possono essere troppo aggressivi. Peggio ancora il dentifricio, che ogni tanto ricompare nei vecchi rimedi domestici per “lucidare” piccoli graffi: contiene componenti abrasivi e può solo peggiorare la situazione. Alcuni produttori di monitor con pannelli QD-OLED consentono, in casi precisi, una soluzione con etanolo al 70%, ma solo seguendo le istruzioni ufficiali del marchio. Per tutti gli altri vale una regola molto più semplice: meno prodotti si usano, meglio è.

Acqua e pressione: come evitare infiltrazioni, graffi e danni ai rivestimenti

Anche l’acqua va trattata con prudenza. Non va mai spruzzata direttamente sullo schermo OLED: le gocce possono scendere verso il bordo inferiore del televisore o del monitor e infilarsi nelle piccole fessure della cornice. Da lì, nei casi peggiori, possono arrivare ai circuiti interni. È un rischio reale, soprattutto sugli apparecchi molto sottili, dove tra pannello, cornice e componenti c’è pochissimo spazio.

Se una macchia non viene via con il panno asciutto, si può inumidire appena un angolo del panno in microfibra, meglio con acqua distillata, e passarlo piano sulla zona sporca. Subito dopo bisogna asciugare con una parte pulita e asciutta dello stesso panno. Senza forza. Senza insistere. Una pressione eccessiva può rovinare il rivestimento o lasciare micrograffi, soprattutto se si usano carta da cucina, fazzoletti, asciugamani ruvidi o tessuti sintetici. Da evitare anche l’aria compressa: invece di togliere davvero la polvere, può spingerla dentro le fessure del dispositivo.

La procedura corretta: schermo spento, panno in microfibra e asciugatura finale

La pulizia corretta parte da un gesto semplice: spegnere il televisore OLED o il monitor e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Pulire lo schermo acceso non è una buona idea. Il calore può far asciugare troppo in fretta eventuali tracce di umidità e, a pannello spento, impronte e polvere si vedono meglio. A quel punto si usa un panno in microfibra asciutto, pulito, senza cuciture dure e senza residui di detersivo.

Il movimento deve essere leggero e regolare, senza premere. Per un alone più resistente, si può mettere una piccola quantità di acqua distillata sul panno, mai sul pannello, intervenendo solo dove serve. Poi si asciuga subito con un’altra parte del panno, fino a togliere ogni traccia di umidità. È una routine breve, quasi banale. Ma è proprio questa cautela — niente spray, niente prodotti per vetri, niente salviette aggressive — a proteggere nel tempo uno schermo OLED, mantenendo intatti qualità dell’immagine e rivestimenti.