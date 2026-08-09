Non devi buttare via il vecchio stereo: così lo rendi compatibile con il Bluetooth in un attimo

Nel 2026 può bastare questo accessorio per collegare cuffie wireless a vecchi stereo, monitor degli aerei o dispositivi senza connessione senza fili, senza buttare apparecchi che funzionano ancora.

Il funzionamento è piuttosto immediato: l’AirFly Pro 2 si inserisce nella classica uscita jack da 3,5 mm e manda l’audio via Bluetooth a cuffie, auricolari o altri dispositivi compatibili. Così una vecchia stereoanlage, un tapis roulant in palestra, uno schermo in aereo o una sorgente audio senza wireless possono essere usati con AirPods e cuffie di nuova generazione. Senza lavori, senza modifiche, senza cambiare tutto l’impianto.

La formula “in 30 secondi”, usata nella presentazione del prodotto e ripresa da Giga.de, va presa per quello che è: un’indicazione pratica. Si collega il trasmettitore, si avvia l’abbinamento e, dopo il primo pairing, l’accessorio resta pronto per gli usi successivi. Il punto è proprio questo: non rimpiazza un sistema nuovo, ma può dare ancora qualche anno di vita a dispositivi che fanno il loro dovere. Una soluzione semplice, soprattutto per chi non vuole complicarsi la vita.

AirFly Pro 2, Bluetooth 5.3 e due cuffie insieme: cosa c’è dentro

Secondo quanto comunicato da Twelve South, l’AirFly Pro 2 usa lo standard Bluetooth 5.3 e punta su una connessione stabile con cuffie e auricolari di marchi diversi. C’è anche la possibilità di collegare due paia di cuffie contemporaneamente: una funzione comoda, per esempio, quando due persone vogliono vedere lo stesso film in viaggio o ascoltare la stessa playlist senza dividersi gli auricolari.

Un adattatore AUX-Bluetooth collega un vecchio impianto hi‑fi a cuffie e auricolari wireless moderni.

Tra le caratteristiche indicate dal produttore ci sono un’autonomia dichiarata di oltre 25 ore, la ricarica con cavo USB-C incluso e un tempo di ricarica di circa due ore. Le misure sono ridotte, 56,5 x 29 x 11,2 millimetri, mentre il peso è di 16,5 grammi: abbastanza poco da tenerlo in tasca, in una custodia da viaggio o agganciato al portachiavi. Sul corpo dell’adattatore ci sono anche i tasti per regolare il volume, un dettaglio utile quando la sorgente audio non è a portata di mano, come spesso accade sui sedili degli aerei.

In volo, in hotel o su un’auto a noleggio: dove evita cavi e abbinamenti scomodi

Il caso più evidente resta l’aereo. Molti sistemi di intrattenimento a bordo hanno ancora una presa AUX e non permettono di collegare direttamente cuffie Bluetooth personali. Con un accessorio come AirFly Pro 2, il passeggero può usare i propri auricolari wireless invece delle cuffie fornite dalla compagnia, spesso essenziali e con il cavo. Alcune versioni includono anche un adattatore aggiuntivo, utile su alcuni aeromobili con prese doppie.

Ma non c’è solo il viaggio in aereo. L’adattatore può servire in hotel, in palestra o con vecchi impianti di casa. Un lettore, una cyclette con uscita audio, una televisione non smart o uno stereo con ingresso compatibile possono diventare più versatili senza interventi particolari.

In auto il discorso cambia, ma resta interessante: il trasmettitore può evitare di associare direttamente lo smartphone al sistema di infotainment di una vettura a noleggio, riducendo la condivisione di contatti, chiamate o messaggi. C’è però un requisito preciso: l’autoradio deve poter ricevere audio Bluetooth. Se questa funzione manca, il vantaggio si perde.

Circa 50 euro per aggiornare l’audio: a chi conviene davvero

La versione più economica dell’AirFly Pro 2 costa intorno ai 50 euro, con differenze legate a modello, colore e accessori inclusi. Su Amazon, al momento della rilevazione citata dalla fonte tedesca, alcune versioni risultavano in vendita a circa 47,99 euro. Come sempre, però, i prezzi online possono cambiare anche nel corso della giornata. Non è quindi un acquisto da fare d’impulso, anche perché esistono adattatori meno costosi di altri marchi.

Il pubblico più adatto è chi viaggia spesso, usa cuffie wireless di buona qualità e si trova di frequente davanti a sorgenti audio con solo jack da 3,5 mm. Può avere senso anche per chi possiede un vecchio impianto stereo e non vuole sostituirlo, oppure per chi preferisce evitare abbinamenti troppo invasivi con sistemi non propri, come quelli delle auto a noleggio.

I limiti restano chiari: serve una presa compatibile, la qualità finale dipende anche dalla sorgente e l’accessorio va tenuto carico. Piccolo, leggero, discreto: per qualcuno sarà superfluo, per altri il modo più rapido per aggiornare l’audio senza cambiare tutto.