Non commettere questo errore: ci sono alimenti che non possono essere messi nel Bimby, è pericoloso

Il robot da cucina di Vorwerk trita, impasta, cuoce e frulla, ed è proprio questa versatilità a spingere spesso a usarlo con ingredienti molto diversi. Ma non sempre è una buona idea. Quello che si taglia senza problemi con un coltello, dentro il boccale del Thermomix può diventare un rischio.

Le ossa crude o cotte sono tra gli ingredienti da tenere lontani dal Thermomix. Possono colpire con forza il gruppo coltelli e danneggiare il filo delle lame. Come riportano alcune testate di servizio al consumatore, tra cui Computer Bild citata da Giga.de, il problema non è solo la rottura improvvisa: anche l’uso sbagliato, ripetuto nel tempo, può rendere le lame meno efficaci e peggiorare le preparazioni successive.

Il caso classico è quello del brodo o del fondo di carne. Dopo la cottura, qualcuno potrebbe pensare di versare tutto nel boccale per frullare o rifinire, magari contando poi sul setaccio. Meglio evitare. Le ossa vanno tolte prima, anche se sono piccole o già cotte, perché restano troppo dure per un robot pensato per lavorare fibre, liquidi e ingredienti morbidi. Il punto è semplice: le lame lavorano bene sul cibo, non su materiali rigidi come un osso.

Ghiaccio e surgelati in blocco: quando il motore va sotto sforzo

Anche il ghiaccio va usato con attenzione. I cubetti singoli possono essere inseriti quando la ricetta Thermomix lo prevede, per esempio per bevande fredde o preparazioni veloci. Un blocco compatto appena tolto dal congelatore, però, è un’altra cosa. In quel caso il motore può andare sotto sforzo e le lame del boccale subiscono una pressione eccessiva, soprattutto se il ghiaccio resta fermo e non gira bene durante la lavorazione.

Boccale con lame a vista e ingredienti problematici come osso, surgelato in blocco e caramello, da evitare per non danneggiare il robot.

Lo stesso vale per gli alimenti surgelati in blocco: verdure congelate tutte insieme, frutta attaccata in un unico pezzo, preparazioni troppo dure. Prima di metterli nel Thermomix, meglio lasciarli ammorbidire per qualche minuto o dividerli in parti più piccole, con un coltello adatto o seguendo le indicazioni sulla confezione. Bastano pochi minuti sul piano della cucina, mentre si prepara il resto. Una piccola cautela che può evitare rumori strani, vibrazioni e blocchi improvvisi.

Caramello, impasti duri e masse appiccicose: i rischi di blocco

Tra gli ingredienti più insidiosi ci sono caramello, masse di zucchero molto dense, composti per caramelle e alcuni impasti duri. Qui il problema non è solo la durezza. Conta anche la consistenza appiccicosa, che può attaccarsi al fondo del boccale e impedire alle lame di girare come dovrebbero. Quando il coltello trova troppa resistenza, il motore fatica. E di solito lo fa capire subito.

Naturalmente non tutti gli impasti sono un problema. Il Thermomix è pensato anche per pane, pizza e dolci, ma con quantità e tempi precisi. Un impasto troppo asciutto, molto compatto o caricato oltre il limite può diventare una massa pesante, difficile da muovere. Per il caramello molto denso o per preparazioni zuccherine ad alta temperatura, spesso restano più indicati pentolini, spatole resistenti al calore e strumenti tradizionali. È una questione di controllo: vedere la consistenza, regolare il calore, intervenire subito. Nel boccale chiuso, quel margine si riduce.

Capienza massima e ricette ufficiali: le regole per usarlo in sicurezza

Rispettare la capienza massima del boccale è una delle regole più semplici. E anche una delle più dimenticate. Se il recipiente è troppo pieno, gli ingredienti non si mescolano bene; durante la cottura o la frullatura aumentano anche il rischio di fuoriuscite, schizzi e pressione sul coperchio. Non è solo una questione di sporcare meno la cucina. È sicurezza.

La raccomandazione, indicata anche nelle istruzioni di Vorwerk, è seguire il manuale e le ricette ufficiali Cookidoo, dove sono riportati quantità, velocità, tempi e temperature. Chi cambia le dosi dovrebbe farlo con prudenza, senza superare i limiti del modello in uso. Se una ricetta prevede porzioni precise, un motivo c’è. Il Thermomix può durare molti anni, ma va trattato per quello che è: un robot da cucina evoluto, non un tritatutto industriale. Usarlo bene significa anche sapere quando fermarsi, tagliare più piccolo, scongelare prima o scegliere una pentola.