Non buttate via i vostri vecchi telefoni fissi, al loro interno si nasconde un tesoro: 4 idee che sembrano uscite direttamente da Pinterest

Complice il gusto vintage che spopola sui social, e in particolare su Pinterest, i vecchi apparecchi telefonici risorgono come oggetti di decorazione. I modelli classici, soprattutto quelli a disco e quelli dai colori pastello o beige, diventano protagonisti di progetti creativi che uniscono estetica retrò e una certa praticità, trasformando un oggetto destinato all’oblio in un dettaglio capace di dare personalità a un ambiente.

La prima idea, tra le più diffuse in rete, sfrutta la scocca come vaso o fioriera decorativa. Si svuota l’interno dell’apparecchio e si usa il guscio per ospitare piccole piante: i modelli a disco, in particolare, stanno bene con piante ricadenti o piante grasse, e regalano quel tocco rétro molto ricercato nella decorazione d’interni. Un modo semplice per riciclare un oggetto altrimenti inutile.

Come trasformare vecchi telefoni fissi

La seconda proposta, più impegnativa, trasforma il telefono in una piccola lampada da tavolo, ideale per il comodino o per il soggiorno. L’idea prevede di montare l’illuminazione nella zona della cornetta, praticando con cura i fori necessari, e di gestire il cablaggio in modo ordinato, eventualmente integrando il filo a spirale già presente. Trattandosi di un intervento elettrico, è un lavoro che richiede attenzione e qualche competenza, da affidare a chi sa maneggiare l’impianto in sicurezza.

Le altre due strade restano nel campo del puro arredo. Un apparecchio d’epoca può diventare un oggetto decorativo da esposizione, magari recuperando il telefono dei nonni e valorizzandolo come pezzo nostalgico su una mensola o una consolle, dove racconta una storia e fa da accento estetico. Oppure può essere reinterpretato con un po’ di fantasia, abbinato ad altri elementi vintage per comporre angoli dal sapore anni Settanta o Ottanta.

Il filo conduttore di queste idee è il riuso creativo, che intercetta due tendenze in crescita: da un lato la nostalgia per gli oggetti analogici, dall’altro l’attenzione a non gettare via ciò che può avere una seconda vita. Più che un valore economico, infatti, questi apparecchi offrono un valore estetico ed emotivo, difficile da monetizzare ma apprezzato da chi cura l’aspetto della propria casa.

Va aggiunta una nota pratica per chi volesse cimentarsi: nelle versioni che prevedono modifiche elettriche conviene non improvvisare, mentre per gli usi puramente decorativi il rischio è nullo e bastano pulizia e un pizzico di gusto. In ogni caso, prima di liberarsi del vecchio telefono fisso, vale la pena chiedersi se non possa diventare il dettaglio che mancava a un angolo della casa.