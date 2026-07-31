Non buttare via la tua vecchia TV, con queste 3 idee creative gli dai nuova vita

Hai appena acquistato una Smart TV di ultima generazione e ora ti ritrovi in salotto quel vecchio televisore ingombrante che non sai dove mettere?
Hai appena acquistato una Smart TV di ultima generazione e ora ti ritrovi in salotto quel vecchio televisore ingombrante che non sai dove mettere?
Valentina Giungati
Pubblicato il 31 lug 2026
Non buttare via la tua vecchia TV, con queste 3 idee creative gli dai nuova vita

Prima di portarlo in ecocentro o lasciarlo a impolverarsi in cantina, fermati un attimo. Anche se la tecnologia è obsoleta o lo schermo ha smesso di funzionare, la struttura esterna nasconde un potenziale inaspettato per il riciclo creativo.

Operatore con guanti deposita una TV a schermo piatto con display crepato in un cassone per rifiuti elettronici
Conferimento di una TV rotta in un’area di raccolta RAEE, con altri dispositivi elettronici sullo sfondo.

1. Una fioriera o un giardino verticale da salotto

Trasforma la tecnologia in natura. I televisori vintage, in particolare quelli con mobili in legno pregiato tipici degli anni Sessanta e Settanta, possono diventare dei terrari o delle fioriere da interno di grande impatto visivo.

  • Come realizzarla: Svuota completamente l’interno e impermeabilizza il fondo con una guaina protettiva o una vaschetta in plastica su misura.

  • Cosa inserire: Scegli piante che amano gli ambienti umidi o piante grasse (succulente) se l’ambiente è molto luminoso. L’effetto “schermo verde” con piante ricadenti che escono dalla cornice creerà un contrasto straordinario tra passato industriale e natura.

2. Una libreria o comodino in stile industrial

I televisori molto grandi e pesanti (soprattutto i monitor professionali o i vecchi TV a tubo poggiati su strutture proprie) offrono una robustezza strutturale eccezionale che può essere riutilizzata per creare piccoli mobili d’appoggio.

  • Come realizzarla: Rimuovi tutto l’apparato elettronico interno e inserisci un ripiano orizzontale in legno o in vetro a metà altezza per raddoppiare lo spazio d’appoggio.

  • Come usarla:

    • Se posizionata in verticale, puoi usarla come libreria da terra o scaffale per i giochi dei bambini.

    • Se posizionata in orizzontale e ribassata, può diventare un comodino da notte dal look fortemente industrial e underground.

3. Un teatrino di marionette o un angolo giochi per bambini

I bambini adorano i giochi di simulazione e immedesimazione. La forma stessa della TV richiama quella di un palcoscenico teatrale: con un pizzico di fai-da-te, può diventare il regno della fantasia.

  • Come realizzarlo: Pulisci perfettamente la scocca eliminando qualsiasi rischio di taglio o spigolo. Rimuovi lo schermo e monta una piccola asta nella parte superiore interna.

  • I dettagli: Appendi una tendzina in stoffa scorrevole che i bambini potranno aprire e chiudere prima di ogni spettacolo. Il vano interno diventerà il palcoscenico perfetto per burattini, marionette o spettacoli con le ombre cinesi utilizzando una torcia.

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