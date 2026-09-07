Non buttare via i tuoi vecchi dispositivi, tira fuori queste parti: valgono più di quanto immagini

Dischi, memoria, cavi e periferiche possono ancora servire. A volte evitano un acquisto inutile, altre permettono di recuperare dati che sembravano ormai persi. Non è roba solo da smanettoni: sempre più famiglie, prima di svuotare cantine e scrivanie, aprono il case, leggono un’etichetta, tolgono una vite con calma. E scoprono che qualche pezzo può avere ancora una seconda vita.

Il primo componente da controllare in un computer da riciclare è quasi sempre l’unità di memoria: hard disk, SSD SATA o, nei modelli più recenti, SSD NVMe montati sulla scheda madre. Lì dentro possono esserci fotografie, documenti fiscali, lavori lasciati a metà, vecchie email scaricate sul computer.

Nei centri di assistenza lo ripetono spesso: “Prima di buttare un PC, guardate il disco”. Perché è proprio lì che resta la parte più delicata della vita digitale di una persona. Un hard disk interno può essere collegato a un altro computer con un adattatore SATA-USB oppure inserito in un box esterno, diventando un piccolo archivio per i backup di casa. Lo stesso vale per molti SSD: magari non sono più adatti al computer principale, ma possono ancora andare bene per copiare file, conservare foto o liberare spazio sul portatile.

Prima, però, bisogna controllarne lo stato con programmi che leggono i parametri SMART. Se compaiono errori, settori riallocati o blocchi frequenti, meglio recuperare subito i dati e non fidarsi troppo. Qui non c’è molto da romanzare: una memoria che comincia a cedere va trattata come una scatola fragile.

RAM, schede e alimentatori: cosa conviene tenere sul serio

Dopo i dischi, tocca alla RAM, alle schede di espansione e all’alimentatore. Ma qui serve un po’ più di attenzione. I moduli di memoria sono utili solo se compatibili con altri computer: una DDR3 non entra in uno slot DDR4, e una DDR4 non può essere montata su una scheda madre pensata per DDR5.

Rimozione di un hard disk da un vecchio PC prima del riciclo, con componenti recuperabili sul banco.

Sembra un dettaglio per addetti ai lavori, invece è la differenza tra un pezzo ancora utile e un componente destinato a restare anni in un cassetto. Le schede video, le schede audio o le vecchie schede di rete possono avere senso se funzionano e se gli attacchi sono ancora supportati. Una GPU datata, per esempio, può servire per un PC da ufficio o per gestire un secondo monitor.

Non certo per giochi recenti o programmi pesanti. L’alimentatore, invece, va valutato con ancora più prudenza: se è di marca affidabile, ha una potenza adeguata e connettori moderni, si può recuperare. Se è molto vecchio, rumoroso o senza certificazioni, meglio mandarlo al riciclo. “Con la corrente non si improvvisa”, direbbe qualsiasi tecnico esperto. E avrebbe ragione: un alimentatore difettoso può rovinare anche componenti perfettamente sani.

Cavi, ventole e periferiche: i pezzi piccoli che fanno risparmiare

In un vecchio PC non ci sono solo i componenti più importanti. Spesso tornano utili proprio i pezzi minori: cavi SATA, viti, staffe, adattatori, ventole, lettori di schede e piccole periferiche USB. Un cavo di alimentazione in più, una prolunga, un adattatore video o una vecchia tastiera ancora funzionante possono risolvere un problema al volo, senza ordinare nulla online e senza correre in negozio. Le ventole del case, se pulite dalla polvere e non troppo rumorose, possono essere montate su un altro computer o usate in piccoli lavori domestici.

Anche masterizzatori DVD, lettori di schede SD e porte frontali USB possono trovare posto in configurazioni secondarie, soprattutto nei PC fissi assemblati. Naturalmente non tutto merita di essere conservato. Tastiere con tasti rotti, mouse che perdono il click, alimentatori da notebook senza indicazioni chiare o batterie gonfie non vanno accumulati “perché magari un giorno servono”. Di solito quel giorno non arriva. Meglio tenere solo componenti funzionanti, riconoscibili e messi da parte con un’etichetta: modello, data, provenienza.

Prima del riciclo: dati cancellati, pezzi compatibili e smaltimento corretto

Prima di portare il computer al centro RAEE, il passaggio decisivo è la cancellazione sicura dei dati. Eliminare i file o svuotare il cestino non basta. Su un hard disk tradizionale si possono usare strumenti di sovrascrittura; sugli SSD, invece, è meglio ricorrere alle funzioni di “secure erase” previste dai produttori o dal BIOS/UEFI, quando disponibili.

Se non si sa come fare, la soluzione più semplice è rimuovere il disco e conservarlo, oppure rivolgersi a un tecnico. Per aziende, studi professionali e uffici pubblici, la procedura dovrebbe anche essere documentata: dati personali e sensibili non spariscono con una formattazione veloce. C’è poi la questione della compatibilità. Prima di tenere un componente, conviene segnare sigle e standard: tipo di RAM, formato dell’SSD, wattaggio dell’alimentatore, connettori disponibili, dimensione delle ventole.

Una foto scattata con lo smartphone, magari sul tavolo della cucina, può evitare dubbi mesi dopo. Il resto va smaltito nel modo giusto: i rifiuti elettronici non finiscono nel secco indifferenziato, ma nelle isole ecologiche comunali o presso i rivenditori che aderiscono al ritiro previsto dalla normativa. Recuperare ciò che serve e smaltire bene quello che resta non è solo una questione di ordine. È un modo concreto per ridurre sprechi, rischi per la privacy e acquisti inutili.