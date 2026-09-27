Non basta leggere "veloce" o "ultra veloce" è questo il simbolo che deve avere il tuo caricatore

Serve a comprare l’accessorio giusto, evitare spese inutili e ridurre i tempi di ricarica senza fidarsi solo delle scritte sulla confezione. Il dato che conta, quasi sempre, è già lì: sull’etichetta del blocchetto o nel manuale del dispositivo. Basta saper leggere Watt, Volt e Ampere, tre sigle piccole ma decisive.

Il primo posto da controllare è il corpo del caricatore, di solito su un lato o nella parte inferiore del blocchetto. Lì sono indicate le specifiche di output, cioè i valori della corrente in uscita. La scritta può essere minuscola, spesso grigia su fondo bianco o nera su plastica scura: meglio guardarla con una buona luce, magari inclinando un po’ il caricatore.

La voce da cercare è Output, oppure “uscita”, seguita da numeri come 5V ⎓ 2A, 9V ⎓ 3A o 20V ⎓ 3,25A. Se non si legge più — succede con alimentatori vecchi, rovinati o molto economici — bisogna passare al manuale del dispositivo o alla scheda tecnica pubblicata dal produttore. Di solito lì sono riportati sia la potenza massima supportata sia gli standard compatibili, come USB Power Delivery o sistemi di ricarica rapida proprietari. Attenzione però: anche con un caricatore potente, se telefono o cavo non reggono quella potenza, la ricarica si fermerà più in basso.

Watt, Volt e Ampere: i tre numeri da controllare prima di comprare

Per capire se un alimentatore va bene per il proprio dispositivo, il primo dato da guardare sono i Watt (W): indicano la potenza complessiva del caricatore. Più il numero è alto, più energia il caricatore può fornire. Ma non è detto che il dispositivo si ricarichi sempre alla velocità massima indicata. Accanto ai Watt ci sono i Volt (V), cioè la tensione, e gli Ampere (A), cioè la corrente.

Controllo delle specifiche sull’etichetta di un caricatore USB per capirne la potenza prima dell’uso o dell’acquisto.

Sono questi due valori, insieme, a permettere di calcolare la potenza quando non viene scritta in modo chiaro. Prima di acquistare un nuovo caricatore, quindi, non basta leggere “fast charge” o “ricarica rapida” sulla scatola: bisogna guardare i numeri. Un alimentatore da 5V e 1A, per esempio, è molto diverso da uno da 9V e 3A, anche se entrambi hanno una porta USB-C. Conta anche cosa si deve ricaricare: uno smartwatch consuma poco, uno smartphone recente chiede più potenza, un portatile ha bisogno di valori più alti e più stabili.

La formula V × A = W, con esempi semplici

Quando sull’etichetta non compare direttamente il valore in Watt, il calcolo è rapido: si moltiplicano i Volt per gli Ampere. La formula è V × A = W. Se sul caricabatterie c’è scritto 5V ⎓ 2A, la potenza è di 10 Watt, perché 5 per 2 fa 10. Altro caso: un alimentatore con uscita 9V ⎓ 3A arriva a 27 Watt, un valore già adatto a molte ricariche rapide per smartphone.

Per i computer portatili, invece, si trovano spesso indicazioni come 20V ⎓ 3,25A: il risultato è 65 Watt, una potenza comune per diversi notebook sottili e tablet di fascia alta. Su alcuni caricabatterie moderni compaiono più righe di output, perché l’alimentatore cambia potenza in base al dispositivo collegato. In quel caso non bisogna sommare tutti i valori: va letta la combinazione più alta supportata dal caricatore, sapendo che poi sarà il dispositivo a scegliere la potenza corretta.

Da 5W a 100W: la potenza giusta per smartphone, tablet e laptop

Per orientarsi, si può ragionare per fasce. I caricabatterie da 5W a 10W sono quelli della ricarica lenta: vanno bene per dispositivi più vecchi, auricolari, cuffie Bluetooth, smartwatch e piccoli accessori. Funzionano anche con molti telefoni, ma i tempi possono diventare lunghi, soprattutto con batterie grandi.

La fascia tra 18W e 30W è la più comune per la ricarica rapida standard degli smartphone moderni: spesso basta per l’uso di tutti i giorni e offre un buon equilibrio tra velocità, compatibilità e prezzo. Più in alto ci sono i caricabatterie da 45W, 65W, 100W o più, pensati per smartphone di fascia alta, tablet potenti e soprattutto laptop USB-C. Prima di comprare, però, conviene controllare sempre il modello esatto del dispositivo e la potenza massima accettata. Un telefono che arriva al massimo a 25W non si ricaricherà a 65W solo perché collegato a un alimentatore più potente.

Al contrario, un caricatore troppo debole può ricaricare lentamente un dispositivo, ma potrebbe non bastare per un portatile acceso e sotto sforzo. La regola resta semplice: leggere l’etichetta, confrontare i dati e scegliere un caricatore con potenza compatibile e standard riconosciuti.