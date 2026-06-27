Non basta la modalità "Eco", solo con questa funzione risparmi veramente su elettrodomestici e condizionatori

La modalità “Eco” presente su lavatrici, lavastoviglie e climatizzatori fa la sua parte, perché ottimizza i cicli e abbassa i consumi rispetto ai programmi standard. Da sola, però, non è la leva più efficace. Il risparmio davvero consistente arriva da una funzione che quasi tutti gli elettrodomestici moderni possiedono e che in pochi sfruttano per davvero: il timer di avvio ritardato, ossia la possibilità di programmare quando l’apparecchio entra in funzione.

Il motivo ha a che fare con il prezzo dell’energia, che non è uguale a tutte le ore del giorno. In Italia l’autorità di settore, ARERA, ha definito tre fasce orarie: la F1, la più cara, nei giorni feriali dalle 8 alle 19; la F2, intermedia, nelle ore serali dei feriali; e la F3, la più economica, di notte, nei fine settimana e nei festivi. Chi ha sottoscritto una tariffa cosiddetta bioraria paga l’energia molto meno nella fascia notturna e nel weekend.

Perché l’impostazione “Eco” non basta

Programmare la lavatrice o la lavastoviglie perché partano dopo le 23 o nelle ore del mattino presto, sfruttando l’avvio ritardato, sposta il consumo proprio dove costa meno, con un effetto sulla bolletta ben superiore a quello della sola modalità Eco.

Per gli apparecchi privi di timer integrato la soluzione è altrettanto semplice: bastano una presa con timer o una presa smart comandata da app, che consentono di far partire il ciclo nell’orario voluto anche quando non si è in casa. È una piccola spesa che si ripaga in fretta.

Sul fronte dei condizionatori il principio si traduce in modo analogo. Il timer evita che l’apparecchio resti acceso tutta la notte o nelle ore in cui non serve, mentre la funzione di deumidificazione, in molte giornate, garantisce una sensazione di fresco sufficiente consumando meno della modalità di raffreddamento spinta. A questo si aggiungono accorgimenti che incidono molto: non impostare temperature troppo basse, perché ogni grado in meno fa salire i consumi, tenere puliti i filtri e chiudere porte e finestre degli ambienti da rinfrescare.

C’è poi un secondo fronte di spreco che spesso passa inosservato, quello dei consumi in standby. Televisori, decoder, console, microonde, ma anche lavatrici e climatizzatori, continuano ad assorbire energia anche da spenti, finché restano collegati alla presa. Si stima che questo consumo “invisibile” incida intorno all’8% della bolletta, pari a diverse decine di euro l’anno. Per azzerarlo non basta il tasto di spegnimento: serve staccare davvero l’alimentazione, ad esempio con una ciabatta dotata di interruttore che spenga tutto con un solo gesto.

Vale la pena ricordare che il vantaggio della programmazione oraria dipende dal tipo di contratto: ha senso pieno con una tariffa a fasce, mentre con un prezzo fisso e uguale a tutte le ore il beneficio si riduce. Prima di organizzare gli orari degli elettrodomestici, quindi, conviene controllare la propria offerta luce, così da capire in quali momenti l’energia costa davvero di meno.