Nokia è tornata: G42 è uno smartphone top, la batteria dura 3 giorni (-21%)

Nokia è un’azienda storica nell’ambito della produzione di telefoni e oggi, su Amazon, il Nokia G42 viene messo in sconto del 21% e viene venduto a 179,99€.

Batteria che dura 3 giorni: Nokia G42 è un battery phone di livello premium

Il Nokia G42 è uno smartphone che unisce prestazioni elevate e funzionalità innovative, rendendolo un compagno ideale per chi è sempre in movimento. Grazie alla connettività 5G, puoi navigare e scaricare contenuti rapidamente, portandoti ovunque tu voglia senza interruzioni. Alimentato dal potente processore Snapdragon 480 Plus, il Nokia G42 offre un’esperienza fluida e reattiva.

La fotocamera AI da 50 MP consente di catturare momenti speciali con immagini di alta qualità, sia che si tratti di ritratti sensazionali, panorami meravigliosi o di serate trascorse con gli amici. Inoltre, con l’acquisizione audio 3D di OZO, i tuoi video non solo appariranno fantastici, ma suoneranno anche meravigliosamente, offrendo un’esperienza audiovisiva completa.

Una delle caratteristiche più apprezzabili del Nokia G42 è la sua straordinaria autonomia della batteria, che dura ben 3 giorni. Questo significa che il tuo smartphone continuerà a funzionare anche quando altri dispositivi si esauriranno, garantendo una maggiore tranquillità.

In aggiunta, il Nokia G42 5G è progettato pensando alla riparabilità. Grazie alla funzionalità QuickFix, puoi facilmente sostituire componenti come schermi incrinati, porte di ricarica piegate e vecchie batterie utilizzando i componenti economici di iFixit. Questo approccio non solo ti permette di risparmiare denaro, ma contribuisce anche a una maggiore sostenibilità. Infine, la batteria è ricaricabile ed è di tipo polimeri di ioni di litio HQ610, assicurando prestazioni elevate e affidabili.

Su Amazon, oggi, il Nokia G42 viene messo in promo con sconto del 21% per un costo totale e finale di 179,99€. Approfittane ora!

