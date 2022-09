Nokia C2 con Android 11 a soli 87 euro: DOVE SI FIRMA?

Sappiamo quanto sia sterminato il mercato degli smartphone, che accoglie anche brand che vengono fuori dal nulla e che propongono device apparentemente straordinari acquistabili a prezzi incredibilmente bassi. Meglio evitare fregature, e puntare su aziende come Nokia.

Se per te o per un tuo conoscente sei alla ricerca di un budget phone (ovvero di un dispositivo che non superi la soglia dei 100-150 euro) o di un muletto, allora sei nel posto giusto. Oggi è disponibile in offerta su Amazon la seconda edizione del Nokia C2: lo sconto del 21% porta il prezzo finale da 109,99 euro a 86,90 euro.

Per qualcuno potrebbe essere un muletto, per altri – senza eccessive pretese – lo smartphone principale, per altri ancora invece un secondo dispositivo. Il Nokia C2 2nd Edition è un dispositivo per tutti, e il costo basso non dovrebbe trarre in inganno.

Esteticamente non sarà così moderno, ma ha comunque un display da 5,7″ (960 x 480 pixel) e una rifinita scocca posteriore blu su cui spicca la fotocamera da 5MP (quella frontale è invece da 2MP). Ma soprattutto, è uno smartphone molto resistente.

Grazie a un robusto telaio interno in metallo, Nokia C2 2nd Edition è in grado di resistere alle situazioni difficili della vita di tutti i giorni. Inoltre è stato rigorosamente testato per garantirne la durata.

La batteria è da 2400 mAh e ti porta a fine giornata senza problemi (ed è rimovibile, cosa oggi per nulla scontata). Il processore è un Quad-Core, ben assistito da 2GB di RAM e 32GB di archiviazione interna espandibile fino a 256GB tramite microSD.

Chiudiamo con il sistema operativo: si tratta di Android 11 Go Edition, ovvero di una versione più leggera della più recente release di Android, facilmente gestibile da un budget phone come questo Nokia C2 2nd Edition.