Secondo smartphone “da battaglia”? Muletto? Regalo per una persona che punta alla praticità senza badare troppo alla scheda tecnica? Il Nokia C2 è il Re dei budget phone, costa meno di 90 euro ed è perfetto per un uso di base: social network, WhatsApp, streaming, qualche foto e via dicendo. Insomma, ci siamo capiti.

Per qualcuno potrebbe essere un muletto, per altri – senza eccessive pretese – lo smartphone principale, per altri ancora invece un secondo dispositivo. Il Nokia C2 2nd Edition è un dispositivo per tutti, e il costo basso non dovrebbe trarre in inganno.

Esteticamente non sarà così moderno, ma ha comunque un display da 5,7″ (960 x 480 pixel) e una rifinita scocca posteriore blu su cui spicca la fotocamera da 5MP (quella frontale è invece da 2MP). Ma soprattutto, è uno smartphone molto resistente.

Grazie a un robusto telaio interno in metallo, Nokia C2 2nd Edition è in grado di resistere alle situazioni difficili della vita di tutti i giorni. Inoltre è stato rigorosamente testato per garantirne la durata.

La batteria è da 2400 mAh e ti porta a fine giornata senza problemi (ed è rimovibile, cosa oggi per nulla scontata). Il processore è un Quad-Core, ben assistito da 2GB di RAM e 32GB di archiviazione interna espandibile fino a 256GB tramite microSD.

Chiudiamo con il sistema operativo: si tratta di Android 11 Go Edition, ovvero di una versione più leggera della più recente release di Android, facilmente gestibile da un budget phone come questo Nokia C2 2nd Edition.

