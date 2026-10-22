Nokia 3310 e Tamagotchi a confronto: quanto valgono oggi i dispositivi più amati degli anni '90

Li comprano i collezionisti, certo. Ma anche chi cerca una pausa dal digitale, dalle notifiche, dagli schermi sempre accesi. Due oggetti diversi, nati in anni vicini ma non uguali, oggi raccontano lo stesso fenomeno: la memoria tecnologica ha un prezzo, e qualcuno è ancora disposto a pagarlo.

Il mercato della tecnologia vintage non vive solo di aste online e scaffali pieni di pezzi rari. Vive anche di gesti semplici che tornano: un telefono usato solo per chiamare, un guscio di plastica con tre pulsanti, una grafica essenziale che chiede attenzione senza sommergere l’utente. Il Tamagotchi, icona degli anni Novanta, e il Nokia 1100, lanciato nei primi anni Duemila e rimasto nella memoria come cellulare quasi indistruttibile, sono ancora tra i dispositivi più cercati.

A spingere la domanda c’è un mix molto concreto: collezionismo, ricordi personali e voglia di disconnessione digitale. “Lo compro perché non mi distrae”, scrivono spesso gli utenti nelle recensioni dei marketplace. Altri cercano la confezione integra, con manuali e accessori, come si farebbe con un modellino raro. Non è soltanto nostalgia. È un mercato vero, con prezzi, differenze e regole proprie.

Tamagotchi ancora in produzione: originali, riedizioni e prezzi ufficiali

A differenza di molti giocattoli elettronici degli anni Novanta, il Tamagotchi non è mai davvero sparito. Bandai continua a vendere l’Original Tamagotchi, mantenendo l’impostazione delle prime versioni: schermo monocromatico, comandi minimi e programmazione delle Generazioni 1 e 2. Una scelta che lo rende facile da trovare anche per chi non vuole passare dall’usato o dalle aste.

Un vecchio cellulare e un gioco virtuale tascabile su un banco da mercatino, simboli del ritorno della nostalgia tech.

Negli Stati Uniti, il prezzo ufficiale dell’Original Tamagotchi si aggira in genere sui 19,99 dollari, con piccole variazioni sulle principali piattaforme, da Amazon a Walmart. Alcune colorazioni o scocche in edizione speciale possono arrivare a circa 22,97 dollari, a seconda della disponibilità dei rivenditori. Prezzi ancora contenuti, soprattutto se paragonati ad altri oggetti retro ormai finiti quasi soltanto nel circuito dei collezionisti.

Bandai propone anche modelli più ricchi, come Tamagotchi Connection e Tamagotchi Paradise, con funzioni aggiuntive, cicli di vita più complessi e, in alcuni casi, connettività a infrarossi. Qui il costo sale: indicativamente da 32,99 a 44,97 dollari. La formula resta quella del gioco tascabile, ma il pubblico è cambiato e si è allargato: bambini, adulti curiosi, trentenni e quarantenni che un Tamagotchi lo avevano davvero nello zaino.

Nokia 1100 usato o da collezione: lo stato di conservazione fa il prezzo

Per il Nokia 1100 il discorso è diverso. Il telefono è uscito di produzione nel 2010 e non esiste più un prezzo ufficiale. Il suo valore lo decide il mercato dell’usato. Con circa 250 milioni di unità vendute nel mondo, resta uno dei cellulari più diffusi di sempre. Batteria lunga, scocca resistente, tastiera fisica, funzioni ridotte all’osso. Pochi fronzoli, molta sostanza.

Su piattaforme internazionali come eBay, un Nokia 1100 usato, con segni evidenti sulla scocca, display graffiato o senza accessori originali, può restare sotto i 50 dollari. Spesso lo compra chi cerca un telefono di scorta, da lasciare in auto, portare in viaggio o usare in luoghi di lavoro dove uno smartphone rischierebbe urti, polvere e cadute.

Il prezzo cambia quando le condizioni diventano da collezione. Un Nokia 1100 con scatola originale, caricatore e manuali può superare i 100 dollari. Gli esemplari sigillati, più rari e più contesi, possono raggiungere cifre ancora più alte, legate alle offerte dei singoli acquirenti. A quel punto non si compra più solo un telefono: si compra un pezzo conservato della storia dei cellulari.

Reti 2G e telefoni essenziali: il fascino retro si scontra con l’uso quotidiano

Chi compra oggi un Nokia 1100 deve fare i conti con un limite tecnico preciso: il dispositivo funziona su reti di vecchia generazione, in particolare 2G. La sua utilità come telefono dipende quindi dalla presenza, nel Paese o nella zona d’uso, di reti ancora compatibili. In alcune aree il servizio è stato ridotto o spento; in altre è ancora attivo, ma non sempre con copertura stabile.

Per questo il fascino del vecchio cellulare non coincide sempre con un uso pratico di tutti i giorni. Chi cerca davvero un telefono essenziale, con tastiera fisica, lunga autonomia e niente social network, può guardare a modelli recenti costruiti con la stessa idea di base. Nel settembre 2026, per esempio, HMD ha presentato il Nokia 300 Charge, un dispositivo senza internet e senza app social, con torcia integrata e batteria dichiarata fino a 40 giorni in standby.

Il punto, in fondo, è tutto qui: Tamagotchi e Nokia 1100 valgono ancora perché promettono semplicità in un mercato pieno di schermi, notifiche e aggiornamenti continui. Il primo è ancora in produzione, con prezzi chiari e canali ufficiali. Il secondo vive tra usato, aste e collezionismo. Due strade diverse, una domanda comune: quanto siamo disposti a pagare per tornare, anche solo per poco, a una tecnologia che chiedeva meno e durava di più.