Niente antivirus né applicazioni: il semplice trucco per eliminare i rallentamenti su Android e iPhone

Quando Android o iPhone iniziano a rallentare, la soluzione più efficace potrebbe essere molto più semplice di antivirus, pulitori e applicazioni dedicate alla memoria.

Dopo giorni o settimane senza interruzioni, processi temporanei e servizi in background possono accumularsi fino a rendere meno fluide anche le operazioni più comuni. Prima di cercare rimedi complicati, quindi, vale la pena provare un gesto che richiede appena qualche minuto e può alleggerire subito il sistema.

Telefono acceso troppo a lungo: processi accumulati, RAM piena e app in background

Nella maggior parte dei casi non c’è un guasto. C’è, più semplicemente, un telefono lasciato acceso troppo a lungo. Giorno dopo giorno si accumulano processi in background, notifiche, servizi temporanei e app rimaste sospese, tutte cose che occupano memoria RAM.

Gli effetti si vedono nelle azioni di tutti i giorni: WhatsApp che parte con qualche secondo di ritardo, la tastiera che tarda a comparire, il passaggio da un’app all’altra che si impunta. Segnali piccoli, ma alla lunga irritanti. Nelle sue guide di assistenza, Google spiega che un riavvio su Android può risolvere diversi problemi di prestazioni quando troppe attività restano aperte insieme.

Lo stesso vale, con le dovute differenze, per iPhone: spegnere e riaccendere aiuta il sistema a chiudere servizi rimasti appesi e a gestire meglio le risorse. Anche surriscaldamento, chiusure improvvise delle app e tocchi recepiti in ritardo possono dipendere da questo accumulo. Prima di cercare soluzioni più complicate, quindi, conviene fare la prova più banale: spegnere, aspettare, riaccendere.

Riavvio, memoria libera e aggiornamenti: la routine minima per farlo tornare fluido

Il riavvio del telefono non risolve tutto, ma è la prima cosa da provare quando Android o iPhone diventano lenti senza una ragione chiara. Su molti modelli Android basta tenere premuto il tasto di accensione e scegliere “Riavvia”; se il dispositivo è bloccato, in alcuni casi una pressione prolungata di circa 30 secondi può forzare il riavvio.

Su iPhone la procedura cambia in base al modello, ma il principio non cambia: spegnere correttamente, aspettare che l’operazione sia conclusa e poi controllare se i rallentamenti continuano. Se il problema si ripresenta subito, bisogna guardare altrove.

Lo spazio di archiviazione pieno, per esempio, pesa molto sulle prestazioni: Google consiglia di mantenere almeno il 10% di memoria libera, così da lasciare al sistema lo spazio necessario per file temporanei e operazioni di base. Foto duplicate, video pesanti, download dimenticati e app mai usate sono spesso i primi responsabili.

Poi ci sono gli aggiornamenti di sistema, che correggono bug e vulnerabilità note. La routine minima, senza installare app esterne, passa da tre mosse: riavviare, liberare memoria, aggiornare.

Sicurezza dello smartphone: cosa ferma un riavvio e cosa invece non basta a eliminare

C’è anche il tema della sicurezza dello smartphone, più delicato. La National Security Agency statunitense ha consigliato in passato di spegnere e riaccendere regolarmente il telefono, perché il gesto può interrompere alcuni processi usati da software malevoli. Anche il primo ministro australiano Anthony Albanese aveva suggerito ai cittadini di spegnere il cellulare per qualche minuto al giorno, come semplice misura di prevenzione.

Ma il punto va chiarito: un riavvio può bloccare temporaneamente connessioni o servizi sospetti che hanno bisogno di restare sempre attivi, però non ripulisce da solo un dispositivo già compromesso. Per ridurre davvero i rischi servono abitudini solide: scaricare app solo da Google Play e App Store, evitare link arrivati da mittenti sconosciuti, non usare reti Wi-Fi pubbliche per operazioni sensibili, attivare l’autenticazione a due fattori e scegliere password diverse per ogni account.

Se dopo il riavvio il telefono continua a scaldarsi, mostra pubblicità anomale o consuma batteria senza motivo, meglio controllare app installate, permessi concessi e aggiornamenti disponibili. Il trucco è semplice, sì. Ma funziona davvero solo se entra in una normale manutenzione del telefono.