NFCShare, il nuovo pericolo della Rete che rischia di mandarti il conto corrente in rosso

Si chiama NFCShare ed è un trojan bancario per Android, scoperto a fine gennaio dai ricercatori italiani di D3Lab. Nella sua prima versione prendeva di mira i clienti italiani di Deutsche Bank, ma a partire dal 14 maggio è tornato con una campagna molto più estesa e mirata proprio al nostro Paese. Tra i marchi imitati compaiono Intesa Sanpaolo, Banca Sella, Fideuram, Nexi, Mooney e BCC Roma, oltre a istituti spagnoli come CaixaBank.

Il meccanismo combina ingegneria sociale e una tecnologia hardware finora considerata sicura. Tutto comincia da un sito di phishing che riproduce fedelmente il portale della banca: un esempio osservato è un dominio costruito per somigliare all’area clienti di Intesa Sanpaolo. Qui alla vittima vengono sottratte le credenziali di home banking, dopodiché il sito invita a “aggiornare” l’app, reindirizzando tramite un link accorciato verso un file di installazione ospitato su un repository GitHub. È proprio l’uso di una piattaforma legittima come GitHub per distribuire il malware uno degli aspetti più insidiosi della campagna.

La nuova truffa che arriva anche in Italia

Una volta installata, la finta app mostra una schermata di verifica che chiede di avvicinare la carta di pagamento al telefono, presentandola come un normale passaggio di sicurezza. Mentre l’utente esegue il gesto, il codice nascosto sfrutta l’interfaccia NFC di Android per leggere i dati della carta attraverso i comandi dello standard EMV: numero, tipologia e data di scadenza vengono catturati in pochi istanti. Subito dopo, con la scusa di completare la verifica, l’app induce a digitare il PIN di quattro cifre. Tutte queste informazioni vengono poi inviate a un server di comando e controllo gestito dai criminali.

La combinazione tra i dati letti dal chip e il PIN consente di mettere a segno frodi e clonazioni della carta, secondo schemi già visti con altri malware della stessa famiglia come NGate, Ghost Tap e SuperCard X. Si tratta di un settore in rapida evoluzione: le varianti più recenti di NFCShare adottano accorgimenti tecnici pensati per ostacolare l’analisi automatica e sfuggire ai sistemi di sicurezza, segno di un’organizzazione criminale strutturata.

La difesa, per fortuna, passa da regole semplici e alla portata di tutti. Le app bancarie vanno scaricate esclusivamente dal Play Store ufficiale, mai da link ricevuti via SMS, e-mail o telefonate che invitano ad aggiornamenti urgenti. È utile tenere attivo Google Play Protect e diffidare per principio di qualsiasi schermata che chieda di avvicinare la carta al telefono per “verificarla”: nessuna banca opera in questo modo. Vale la pena ricordare che la prudenza, in questi casi, conta più di qualunque software di protezione, perché il punto debole su cui fa leva NFCShare non è il dispositivo, ma la fiducia di chi lo usa.