Netro Sprinkler, irrigatore smart con meteo: scontato a 149€

Con la bella stagione, è normale andare fuori più spesso, partire per un weekend improvviso o sparire per due settimane per le vacanze. In questo lasso di tempo è importante impostare l’irrigazione automatica, e Netro Sprinkler è il prodotto che vi darà più soddisfazione in questo senso. Si tratta di un irrigatore smart gestibile da iPhone con meteo incorporato che chiude il rubinetto se è prevista pioggia.

Completamente automatico e super intelligente, Netro Sprinkler regola dinamicamente l’innaffiatura ottimizzando gli orari e la quantità di acqua per piante, vasi e prati. È Eco-friendly perché permette di risparmia fino al 50% sull’uso dell’acqua all’aperto grazie ad avanzate tecnologie tra cui le previsioni meteorologiche e le statistiche storiche di risparmio dell’acqua.

Il dispositivo si connette al WiFi (2.4G), monitora e controlla il sistema di irrigazione ovunque da dispositivi Android(5.0+) e iOS(8.3+). Facile da installare, si monta o sostituisce in circa 15 minuti con strumenti di base. Insomma, non richiede l’intervento di un professionista, e funziona con adattatore di alimentazione 24V (non incluso).