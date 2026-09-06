Netlix, che fine hanno fatto i rimborsi da 500 euro? A che punto siamo

La decisione riguarda le clausole 3.5 e 6.4 delle Condizioni di Utilizzo Netflix, poi diventata 6.5 da gennaio 2024. Erano le clausole che permettevano alla società di cambiare da sola le condizioni economiche e contrattuali del servizio. In pratica, secondo quanto comunicato da Movimento Consumatori, davano a Netflix Italia la possibilità di intervenire sul prezzo dell’abbonamento e sulle “regole del gioco” tra azienda e utenti.

La sentenza è arrivata dopo l’azione collettiva promossa dall’associazione davanti al tribunale civile di Roma. I giudici hanno ritenuto nulle le clausole contestate. Un passaggio che ora potrebbe interessare molti abbonati. Non pochi: secondo le stime citate dall’associazione, il servizio di streaming sarebbe passato da circa 1,9 milioni di clienti italiani nel 2019 a circa 5,4 milioni nell’ottobre 2025.

Netflix, però, non ha riconosciuto rimborsi agli utenti. La società, riferisce ancora Movimento Consumatori, ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello di Roma. La vicenda, quindi, resta aperta.

Aumenti Netflix dal 2017 al 2024: quanto si potrebbe chiedere

Il nodo sono gli aumenti Netflix applicati in Italia tra il 2017 e il 2024, in quattro passaggi diversi, e legati — secondo l’associazione — proprio alle clausole dichiarate nulle. I rincari cambiano a seconda del piano scelto dall’utente. Per questo non tutti gli abbonati avrebbero lo stesso importo da chiedere indietro.

Documenti, ricevute e clausole evidenziate durante un incontro legale, a tema rimborsi e contestazioni sugli abbonamenti.

Per il piano Premium, gli aumenti indicati da Movimento Consumatori arrivano in tutto a 8 euro al mese, con quattro rialzi da 2 euro ciascuno negli anni 2017, 2019, 2021 e 2024. Per il piano Standard, nello stesso periodo, l’aumento complessivo sarebbe stato di 4 euro al mese, cioè 1 euro per ogni rincaro. Coinvolto anche il piano Base, con un aumento di 2 euro a ottobre 2024.

Da qui le prime stime sui possibili rimborsi. Un cliente Premium rimasto abbonato senza interruzioni dal 2017 a oggi potrebbe chiedere, secondo i calcoli dell’associazione, circa 500 euro. Un cliente Standard, nelle stesse condizioni, potrebbe arrivare a circa 250 euro. Sono cifre indicative: conteranno la durata reale dell’abbonamento, gli eventuali cambi di piano, le disdette e le riattivazioni.

Class action contro Netflix: tempi, ammissibilità e adesione

Dopo la sentenza, Movimento Consumatori ha annunciato una class action contro Netflix per ottenere la restituzione degli aumenti ritenuti illegittimi. Il primo passaggio sarà l’udienza davanti al tribunale, chiamato a valutare l’ammissibilità della class action. Solo dopo l’eventuale via libera gli utenti interessati potranno aderire formalmente.

L’associazione ha spiegato che, per ora, Netflix non avrebbe presentato una proposta di rimborso. Anzi, il 17 aprile 2026, secondo quanto segnalato da Movimento Consumatori, la società avrebbe comunicato un aggiornamento delle condizioni di utilizzo del servizio e dell’informativa privacy. Una mossa che l’associazione considera una nuova modifica unilaterale del contratto. Per questo è partita una diffida, con la richiesta di eliminare le clausole ritenute illegittime e adottare misure correttive a tutela degli utenti.

Chi ha avuto un abbonamento Netflix con prezzo aumentato tra 2017 e 2024 può già manifestare interesse attraverso il modulo online predisposto dall’associazione, in attesa dei prossimi passaggi in tribunale. “Terremo aggiornati gli interessati”, ha indicato Movimento Consumatori nella comunicazione rivolta agli utenti. La fase operativa, però, partirà solo dopo la valutazione del tribunale.

Abbonamento, pagamenti e rincari: i documenti da conservare

Per chiedere un eventuale rimborso Netflix, bisognerà dimostrare il rapporto di abbonamento, i pagamenti effettuati e gli aumenti subiti. Movimento Consumatori invita quindi gli utenti a raccogliere e conservare tutto il materiale disponibile: screenshot dell’account con data di attivazione, piano sottoscritto ed e-mail utilizzata, ricevute o fatture emesse da Netflix, comunicazioni sugli aumenti del prezzo.

Servono anche, se disponibili, le e-mail sui cambi di piano, sulle disdette e sulle successive riattivazioni tra il 2017 e il 2024. Possono essere utili anche le contabili della carta di credito o del metodo di pagamento usato per versare il canone mensile. C’è poi un aspetto pratico da non trascurare: Netflix, segnala l’associazione, rende disponibili nell’account solo le ricevute degli ultimi mesi. Meglio scaricarle man mano.

Se mancano documenti, gli utenti potranno richiederli direttamente a Netflix oppure tramite Movimento Consumatori. Per ora la raccomandazione è semplice: non cancellare e-mail, estratti conto e ricevute. Potrebbero servire per la richiesta di rimborso, se la class action sarà ammessa e andrà avanti davanti al tribunale.