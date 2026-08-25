TV vecchia o non Smart? Puoi comunque guardare Netflix (e in pochi minuti)

Chi ha una TV vecchia o non Smart può comunque guardare Netflix in casa, senza correre a comprare un televisore nuovo. Nella maggior parte dei casi basta collegare un dispositivo esterno alla porta HDMI: una chiavetta, un media center o una console già presente in salotto. Servono un abbonamento Netflix attivo, una connessione Internet e, quasi sempre, un ingresso HDMI libero sul retro della TV. Il resto è abbastanza semplice: si collega il dispositivo, si segue la configurazione guidata e in pochi minuti si può partire.

Dongle HDMI: Chromecast e Fire TV Stick, la via più rapida per Netflix

La soluzione più immediata per dare nuova vita a una TV non Smart è il dongle HDMI, la classica chiavetta da inserire direttamente nella porta del televisore. I nomi più noti sono Chromecast con Google TV e Amazon Fire TV Stick. Entrambi permettono di installare o aprire l’app Netflix senza procedure complicate: si collega la chiavetta, si sceglie la sorgente giusta dal telecomando della TV, si completa la prima configurazione e si entra con il proprio account.

Con Chromecast con Google TV, nella versione con telecomando, Netflix si usa come una normale app sullo schermo. I modelli più completi supportano contenuti in 4K, HDR e, dove previsto, anche Dolby Vision. I vecchi Chromecast senza schermata propria, invece, funzionano soprattutto con il “cast”: si avvia il contenuto da smartphone, tablet o computer e lo si manda alla TV. La differenza si sente nell’uso quotidiano. C’è chi preferisce fare tutto dal telefono e chi, invece, vuole telecomando e app già pronte sul televisore.

La Fire TV Stick di Amazon segue una strada simile, ma dentro l’ecosistema Fire TV e con le app scaricabili dall’Amazon Appstore. Netflix è tra le principali. I modelli cambiano per risoluzione e telecomando: le versioni base arrivano di solito al Full HD, mentre Fire TV Stick 4K e 4K Max sono pensate per televisori Ultra HD. Prima di scegliere conviene guardare due cose molto concrete: la risoluzione reale della TV e la qualità della connessione di casa. Altrimenti si rischia di pagare funzioni che non verranno mai usate.

Apple TV, Fire TV Cube e TV Box: quando vale la pena salire di livello

Chi cerca qualcosa di più solido e completo può puntare su un media center vero e proprio, come Apple TV, Fire TV Cube o alcuni TV Box Android certificati. Costano più delle chiavette HDMI, ma di solito offrono più memoria, menu più scorrevoli e qualche funzione in più. Con Apple TV, per esempio, si scarica l’app Netflix dall’App Store e si può usare anche AirPlay, comodo per inviare contenuti da iPhone, iPad o Mac al televisore.

Una scelta del genere ha senso soprattutto se la TV non Smart viene usata spesso, non solo per guardare una puntata ogni tanto. Apple TV 4K e Fire TV Cube supportano lo streaming in alta risoluzione sui televisori compatibili e, in alcuni casi, anche il collegamento via Ethernet. Il cavo resta più stabile del Wi-Fi, soprattutto nelle case con muri spessi o con il router lontano dal salotto. E se i blocchi arrivano sempre verso le 21.30, quando tutti sono collegati, la differenza può essere evidente.

Più attenzione, invece, con i TV Box Android economici. Non tutti hanno le certificazioni richieste per riprodurre Netflix in HD o 4K: alcuni si fermano alla qualità standard, anche se sulla confezione promettono molto di più. Prima di comprare è meglio controllare la compatibilità ufficiale con Netflix. I prodotti certificati e aggiornati restano la scelta più sicura; le scatoline senza marchio, spesso vendute online a prezzi bassi, possono dare problemi con app, telecomando e aggiornamenti.

Console PlayStation e Xbox: Netflix è già sotto il televisore

In molte case la soluzione è già lì, sotto la TV: una console PlayStation o Xbox. Netflix è disponibile sulle principali console Sony e Microsoft, tra cui PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Basta aprire lo store digitale della console, cercare l’app Netflix, scaricarla e accedere con le proprie credenziali. Non serve un abbonamento gaming specifico per vedere film e serie in streaming. Serve, però, la connessione Internet.

Su PS5 e Xbox Series X/S l’esperienza è di solito fluida, con risoluzioni elevate se televisore, piano Netflix e linea di casa lo permettono. Sui modelli precedenti, come PS4 base, la qualità può fermarsi al 1080p, mentre le versioni più potenti gestiscono meglio il 4K. C’è però un aspetto da considerare: una console consuma più energia di una chiavetta HDMI. Per chi guarda Netflix ogni sera per due o tre ore, non è proprio un dettaglio da nulla.

Resta comunque una soluzione comoda per chi non vuole acquistare altri dispositivi. Al posto del telecomando si usa il controller, anche se non tutti lo trovano pratico. “Per mettere in pausa devo sempre cercare il pad”, dice spesso chi usa la console anche come lettore multimediale. Piccola scomodità, certo. Ma il vantaggio è chiaro: Netflix su TV non Smart senza spendere un euro in più.

Senza Wi-Fi o con TV molto vecchie: cavo HDMI, Ethernet e adattatori SCART

Se in casa il Wi-Fi è debole, oppure il televisore è davvero datato, ci sono strade ancora più semplici. La prima è il cavo HDMI collegato a un computer: si apre Netflix dal browser o dall’app, si collega il PC alla TV e si duplica lo schermo. Non è la soluzione più elegante, con il portatile magari lasciato sul mobile accanto al televisore, ma funziona. Serve un cavo compatibile e, sui notebook più recenti, eventualmente un adattatore da USB-C a HDMI.

Per chi preferisce evitare il Wi-Fi, alcuni dispositivi come Apple TV, alcune console e diversi media center permettono il collegamento con cavo Ethernet. In questo modo Internet arriva direttamente dal router al dispositivo, con meno interferenze e più stabilità durante la visione. È utile soprattutto con i contenuti in 4K, dove una connessione debole può portare a cali di qualità o interruzioni improvvise.

Il caso più delicato riguarda le TV senza HDMI, ancora presenti in seconde case, cucine o camere degli ospiti. Qui può servire un adattatore HDMI-SCART, sapendo però che la qualità dell’immagine sarà limitata e che non tutti gli adattatori funzionano allo stesso modo. Prima dell’acquisto conviene controllare ingressi disponibili, alimentazione richiesta e recensioni del prodotto. La regola resta semplice: una TV non Smart può ancora mostrare Netflix, ma il dispositivo giusto dipende da porte, connessione e uso reale.