Netflix sta cambiando i suoi profili: cosa fare se non riesci a effettuare l'accesso

Dal 15 giugno 2026 Netflix ha cominciato a introdurre, anche in Europa, una nuova procedura per i profili ordinari degli account condivisi. In pratica, il servizio chiede di collegare a ogni profilo una e-mail personale. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplice l’accesso, il recupero del profilo e la gestione delle impostazioni da parte dei singoli utenti.

Smartphone con accesso e TV con più profili in salotto, per illustrare la richiesta di e-mail personale per i profili streaming.

Profili Netflix ordinari, cosa cambia dal 15 giugno 2026

La novità riguarda i profili Netflix ordinari, quindi quelli usati dagli adulti o comunque da utenti non indicati come bambini. Come confermato dalla società dopo le verifiche del sito statunitense Ars Technica, l’avviso compare in modo graduale quando si apre un profilo. Non arriverà quindi a tutti nello stesso momento.

Attenzione: non nasce un nuovo abbonamento e il profilo non diventa un account separato. Tutto resta dentro lo stesso account Netflix, con il piano già attivo. La differenza è che ogni profilo ordinario dovrà essere associato a un indirizzo e-mail valido e raggiungibile, diverso da quello eventualmente usato per altri profili. I profili bambini, invece, non sono coinvolti e continueranno a funzionare come prima.

Per chi usa Netflix in famiglia, il cambiamento potrebbe passare quasi senza farsi notare. Diverso il caso di chi ha creato più profili per dividere gusti e contenuti: uno per le serie, uno per i film, uno per i documentari. In situazioni del genere, la richiesta di una e-mail distinta diventa un passaggio in più. Non complicato, ma non sempre comodo.

Perché Netflix vuole un’e-mail diversa per ogni profilo

Netflix spiega che collegare un profilo personale a una e-mail serve a rendere più semplici alcune operazioni pratiche. Per esempio l’accesso da un nuovo dispositivo, il recupero del profilo in caso di problemi e la gestione di impostazioni come lingua dell’audio, sottotitoli e preferenze di visione.

Finora molti di questi passaggi passavano dall’indirizzo principale dell’account. Se arrivava un codice di verifica, o se bisognava cambiare qualche impostazione, spesso era necessario chiedere alla persona che gestiva l’abbonamento. Con questa novità, almeno nelle intenzioni dell’azienda, ogni utente dovrebbe avere più controllo sul proprio profilo Netflix.

La mossa rientra anche in una linea già vista negli ultimi anni. Netflix ha stretto sulla condivisione delle password fuori dal nucleo domestico e ha iniziato a distinguere con più precisione chi usa davvero un account. L’e-mail collegata al profilo, però, non crea una nuova utenza autonoma. Serve piuttosto a identificare meglio il singolo profilo dentro lo stesso abbonamento.

Accesso Netflix, cosa fare per evitare problemi

Chi vede comparire l’avviso dovrebbe inserire un indirizzo e-mail stabile, usato davvero e controllabile anche in futuro. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è: se l’indirizzo non è più attivo, oppure se si tratta di una casella creata al volo, possono nascere problemi con il login Netflix, con i codici di verifica o con il recupero del profilo.

Il consiglio è semplice: ogni persona che usa un profilo ordinario Netflix dovrebbe collegarlo a una propria e-mail. Meglio evitare indirizzi temporanei o caselle condivise su cui non si ha pieno controllo. Questo vale soprattutto per famiglie e case condivise, dove finora tutto passava spesso dall’e-mail principale dell’abbonamento.

Se dopo la richiesta non si riesce ad accedere, la prima cosa da fare è controllare la casella indicata, compresa la posta indesiderata, e verificare che eventuali codici siano stati inseriti correttamente. In caso di dubbi resta il supporto clienti di Netflix. Ma prevenire è più semplice: usare un indirizzo raggiungibile evita buona parte dei problemi più comuni.