Netflix smetterà di funzionare su questi dispositivi: c'è l'annuncio ufficiale

Netflix smetterà di funzionare dal 20 luglio 2026 su diversi smartphone Android e iPhone non più aggiornabili.

La piattaforma ha annunciato lo stop al supporto per i dispositivi più vecchi: una scelta legata alla sicurezza dell’app e alla necessità di far girare senza problemi le funzioni più recenti del servizio di streaming.

Netflix si ferma sui vecchi telefoni: i modelli Android e iPhone esclusi dal 20 luglio

La novità riguarda soprattutto chi usa ancora telefoni usciti parecchi anni fa. Magari come secondo dispositivo, oppure solo per guardare film e serie TV su Netflix. Secondo quanto comunicato nelle scorse settimane, l’app non sarà più supportata su diversi smartphone Android lanciati tra il 2011 e il 2014, modelli che da tempo non ricevono più aggiornamenti software.

Tra quelli indicati ci sono, per esempio, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, LG Optimus L5 e alcuni Sony Xperia, tra cui Xperia Z, Xperia Z1 ed Xperia E3. Telefoni che hanno fatto il loro corso, ma che oggi non riescono più a garantire gli standard richiesti dalle app più pesanti e aggiornate.

Stesso discorso per diversi iPhone non compatibili con iOS 18 o versioni successive. Nell’elenco rientrano iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone SE di prima generazione e i modelli precedenti. In sostanza, se il telefono non può ricevere un sistema operativo recente, l’app di Netflix potrebbe non aprirsi più o sparire dallo store.

Come controllare se il telefono può ancora usare Netflix

Per capire se il proprio smartphone è ancora compatibile con Netflix, la cosa più semplice è controllare la versione del sistema operativo installata. Su Android bisogna aprire le Impostazioni, entrare in Informazioni sul telefono e poi cercare Informazioni software. Il nome delle voci può cambiare un po’ da marca a marca, ma il percorso è più o meno quello.

Su iPhone, invece, si parte da Impostazioni, poi si entra in Generali e infine in Informazioni. In quella schermata si trova la versione di iOS installata sul dispositivo. Se il telefono non può essere aggiornato a una versione supportata, l’app potrebbe iniziare a dare problemi o smettere del tutto di funzionare.

Il campanello d’allarme, però, arriva spesso nell’uso di tutti i giorni: Netflix non si apre, resta bloccata sulla schermata iniziale oppure non compare più tra le app disponibili per il download. Se non ci sono problemi di connessione o lavori temporanei sul servizio, il dispositivo potrebbe essere tra quelli esclusi dal nuovo supporto.

Netflix non funziona più: le alternative legali tra browser, scorciatoie e nuovo smartphone

Chi si ritrova con Netflix non più funzionante sul telefono ha ancora qualche strada, senza ricorrere a soluzioni non autorizzate. La prima è provare ad accedere da browser, aprendo Chrome, Safari o un altro navigatore compatibile, andando sul sito ufficiale di Netflix e inserendo le credenziali del proprio account.

Su telefoni molto vecchi l’esperienza può non essere fluida come nell’app. Però, in alcuni casi, può bastare per continuare a vedere contenuti in mobilità. C’è anche una soluzione pratica: creare una scorciatoia nella schermata Home. Dal menu del browser si può aggiungere il collegamento al sito, così Netflix si apre con un tocco, quasi come un’app.

L’alternativa più stabile resta passare a uno smartphone più recente. Non serve per forza comprare l’ultimo modello o un telefono di fascia alta: anche dispositivi usciti qualche anno fa possono far girare correttamente l’app, purché ricevano aggiornamenti compatibili. Prima dell’acquisto, meglio controllare la versione massima di Android o iOS supportata. È un passaggio un po’ noioso, ma evita brutte sorprese dopo l’accensione.