Netflix sarà anche popolare ma sono passata a quest'altra piattaforma: è gratis e ci sono migliaia di film e telefilm

Il nome che circola più spesso quando si parla di alternative gratuite a Netflix è Tubi, piattaforma di proprietà della Fox Corporation che vanta oltre 50.000 titoli tra film, serie e produzioni originali, finanziata interamente dalla pubblicità e priva di qualsiasi costo di abbonamento. Il catalogo, aggiornato ogni settimana, spazia dai classici del cinema alle produzioni indipendenti più difficili da reperire altrove.

La piattaforma opera legalmente solo negli Stati Uniti, e provare ad accedervi dal nostro paese comporta il blocco geografico dei contenuti, aggirabile soltanto tramite una VPN che simuli una connessione statunitense, una pratica che si trova in una zona grigia rispetto ai termini di servizio della piattaforma stessa.

Non solo Netflix, le alternative gratuite

Per chi cerca un’alternativa realmente accessibile senza trucchi geografici, la scelta più solida resta Pluto TV, di proprietà di Paramount, disponibile ufficialmente in Italia dal 28 ottobre 2021. Anche qui il servizio è completamente gratuito e finanziato dalla pubblicità, senza bisogno di registrazione né carta di credito per iniziare a guardare contenuti.

Il funzionamento di Pluto TV si divide in due modalità principali: una sezione Live TV che ricalca il palinsesto della televisione tradizionale, con oltre 50 canali tematici dedicati a film, serie, documentari, sport e intrattenimento per bambini, e una sezione on demand organizzata per categorie, in stile più simile alle piattaforme di streaming a pagamento, dove si può scegliere liberamente cosa guardare tra un catalogo comunque piuttosto ampio.

Il catalogo viene rinnovato con regolarità: solo a gennaio 2026 la piattaforma ha aggiunto quattro nuovi canali notturni dedicati a horror e crime, oltre a canali specifici per il pubblico più giovane con contenuti come Barbie, Hot Wheels e i classici Thomas & Friends, segno di un’offerta editoriale che continua a crescere anche a distanza di anni dal debutto italiano.

L’unico compromesso reale, comune a tutte le piattaforme gratuite finanziate da pubblicità, resta l’interruzione degli spot durante la visione, con una frequenza generalmente più alta rispetto ai canali tv tradizionali e senza la possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline, funzione che invece resta appannaggio dei servizi in abbonamento. Per chi guarda film e serie occasionalmente, senza pretendere le ultime uscite in esclusiva, resta comunque un modo concreto per tagliare uno o più abbonamenti mensili senza rinunciare del tutto all’intrattenimento.

Accanto a Pluto TV, anche altre piattaforme italiane offrono cataloghi gratuiti sostenuti da pubblicità, seppure con librerie più contenute: RaiPlay resta un punto di riferimento per produzioni originali e archivio Rai, mentre alcuni operatori satellitari e servizi di smart tv integrano canali FAST simili a Pluto TV direttamente nell’interfaccia del televisore, senza bisogno di installare applicazioni aggiuntive.

La scelta tra le varie opzioni dipende soprattutto dal tipo di contenuti cercati più che dalla semplice etichetta di gratuità, che ormai accomuna diversi servizi con offerte molto diverse tra loro. Prima di scegliere, vale comunque la pena verificare la disponibilità dei titoli che interessano davvero, poiché i cataloghi delle piattaforme gratuite cambiano con maggiore frequenza rispetto a quelli dei servizi in abbonamento, complice la natura temporanea di molti accordi di licenza con gli studios.