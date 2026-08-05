Netflix questa settimana ci regala 3 thriller che sono veri capolavori: finalmente possiamo vederli tutti

Tre film molto diversi stanno attirando l’attenzione degli abbonati Netflix, ma il motivo per cui funzionano insieme si scopre soltanto entrando nelle rispettive storie.

Uno punta sul silenzio, uno trasforma una metropoli in una trappola e l’altro mette in discussione il confine tra giustizia e vendetta. La selezione riguarda il catalogo statunitense della piattaforma, quindi prima di cercarli è necessario verificare la disponibilità effettiva nel proprio Paese.

Il thriller che usa il silenzio per raccontare qualcosa di più profondo

Il primo titolo è A Quiet Place: Day One, capitolo che torna all’inizio dell’invasione aliena raccontata nella saga nata nel 2018. La vicenda si sposta a New York, dove il caos della città viene improvvisamente sostituito da una regola brutale: ogni rumore può attirare creature cieche, ma dotate di un udito capace di individuare immediatamente le loro prede.

Al centro della storia c’è Sam, interpretata da Lupita Nyong’o, una donna già costretta a confrontarsi con una malattia terminale prima che il mondo cambi per sempre. Durante la fuga incontra Eric, giovane studente britannico interpretato da Joseph Quinn. Il rapporto tra i due cresce senza grandi discorsi, attraverso gesti, sguardi e decisioni prese quando persino parlare può diventare fatale.

La forza del film non risiede soltanto negli attacchi improvvisi. Il terrore lascia spazio anche alla solitudine, alla paura della fine e al bisogno di trovare una persona con cui condividere le ultime cose importanti. È proprio questo equilibrio a renderlo diverso da molti horror costruiti esclusivamente sui sobbalzi e sulle scene più rumorose.

Ghostface cambia città, ma il suo gioco diventa ancora più feroce

Con Scream VI il terrore abbandona Woodsboro e raggiunge New York. Sam e Tara Carpenter, interpretate da Melissa Barrera e Jenna Ortega, cercano di lasciarsi alle spalle gli omicidi già vissuti. Il trasferimento, però, non basta: Ghostface ricompare in mezzo alla folla, trasformando metropolitane, negozi e appartamenti in luoghi dove nessuno può sentirsi davvero al sicuro.

Il film conserva gli elementi più riconoscibili della saga: ironia sulle regole degli slasher, sospetti continui, identità nascoste e omicidi più aggressivi rispetto ai capitoli precedenti. Tornano inoltre Gale Weathers, interpretata da Courteney Cox, e Kirby Reed, sopravvissuta agli eventi raccontati in Scream 4 e qui coinvolta nuovamente nella caccia all’assassino.

La nuova ambientazione permette alla storia di cambiare ritmo senza perdere completamente la propria identità. La città non offre protezione: la presenza di migliaia di persone rende anzi più difficile riconoscere il pericolo. Chi apprezza inseguimenti, colpi di scena e tensione crescente trova uno dei capitoli più dinamici dell’intera serie.

Il film sulla vendetta che continua a dividere il pubblico

Il terzo titolo è Law Abiding Citizen, thriller del 2009 diretto da F. Gary Gray con Gerard Butler e Jamie Foxx. Clyde Shelton perde la moglie e la figlia durante una rapina. Quando il procuratore Nick Rice accetta un accordo con uno degli aggressori, l’uomo conclude che il sistema giudiziario abbia tradito la sua famiglia.

Dieci anni dopo, Clyde mette in moto un piano destinato a colpire non soltanto gli assassini, ma tutte le persone che considera responsabili del fallimento della giustizia. Il confronto con Nick diventa una partita psicologica sempre più violenta, costruita tra interrogatori, trappole e minacce che sembrano continuare persino quando il responsabile è rinchiuso in carcere.

Il film presenta alcune forzature narrative, ma conserva un ritmo capace di tenere alta l’attenzione. I tre titoli coprono così tre forme differenti di thriller: l’horror emotivo, lo slasher metropolitano e la vendetta giudiziaria. La disponibilità può però cambiare in base al territorio: Scream VI risulta nel catalogo statunitense, ma non necessariamente in quello italiano, mentre gli altri titoli possono apparire o sparire seguendo gli accordi locali.