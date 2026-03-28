Netflix, la notizia doveva arrivare prima o poi: addio libertà per gli utenti, nessuno si salva

Il mercato dello streaming sta attraversando una fase di profonda mutazione, dove l’espansione aggressiva dei cataloghi richiede ora un tributo economico più salato direttamente dalle tasche degli abbonati.

Netflix ha rotto gli indugi negli Stati Uniti, varando un piano di rincari che non lascia spazio a interpretazioni: la crescita del valore del servizio, secondo i vertici di Los Gatos, deve riflettersi necessariamente nel prezzo finale. Nessuno si salva dalla rimodulazione, che colpisce sia i nuovi iscritti che, progressivamente, i veterani della piattaforma attraverso un sistema di scaglioni temporali già avviato il 26 marzo.

Entrando nel dettaglio delle cifre, la struttura dei costi subisce uno scossone verso l’alto su tutta la linea. Il piano Standard senza pubblicità, il cuore dell’offerta per milioni di famiglie, sale da 17,99 a 19,99 dollari mensili, mentre chi punta alla massima risoluzione con il piano Premium dovrà ora sborsare 26,99 dollari, con un aumento secco di due biglietti verdi. Persino l’opzione con inserzioni pubblicitarie, nata per essere la barriera d’ingresso a basso costo, subisce un ritocco passando da 7,99 a 8,99 dollari. È la fine definitiva dell’era dello streaming “low cost” di alta qualità, un segnale che il valore percepito del brand è ormai tale da poter reggere pressioni inflattive interne.

Netflix, cambiano ancora i prezzi: cosa accade

Un’anomalia interessante si registra però sul fronte della condivisione. Sebbene la guerra agli account fuori dal nucleo domestico prosegua, il costo per aggiungere un membro extra nel piano con pubblicità è, paradossalmente, sceso a 6,99 dollari. Al contrario, per le versioni “ad-free”, il prezzo sale a 9,99 dollari. Netflix sta cercando di spingere anche gli utenti secondari verso il modello pubblicitario, trasformando ogni nuovo spettatore in un target profilato per gli inserzionisti.

Mentre i server della piattaforma iniziano a ospitare non solo film e serie, ma anche video podcast e contenuti live sempre più frequenti, il restyling dell’app mobile e l’espansione dei video brevi confermano la volontà di occupare ogni spazio morto della giornata dell’utente. Tutto questo ha un costo industriale enorme, reso ancora più evidente dal recente dietrofront strategico sul fronte delle acquisizioni. Netflix ha infatti deciso di ritirarsi dalla corsa per Warner Bros. Discovery, rinunciando a rilanciare oltre la propria offerta in contanti da 82,7 miliardi di dollari dopo che la controparte ha preferito la proposta di Paramount Skydance.

La scelta di non sovraesporsi finanziariamente in grandi fusioni si traduce in una gestione più conservativa ma esigente verso la propria base utenti. Gli abbonati attuali riceveranno una notifica via email circa trenta giorni prima dell’adeguamento tariffario. Al momento, il resto del mondo osserva alla finestra: non ci sono indicazioni ufficiali per variazioni di prezzo in altri Paesi, ma la storia recente insegna che le manovre adottate sul suolo americano fungono spesso da apripista per una strategia globale di consolidamento dei ricavi. La libertà di scegliere a quale prezzo guardare le proprie storie preferite si sta restringendo, lasciando il posto a una griglia tariffaria sempre più rigida e stratificata.