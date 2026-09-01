Netflix, la guida ai codici segreti per sbloccare film e serie nascosti

Non è un “menu segreto” in senso tecnico, ma una scorciatoia concreta: digitando il numero giusto, la piattaforma mostra raccolte molto precise, dai thriller psicologici agli anime horror, passando per i documentari true crime e i contenuti per bambini divisi per età.

Il meccanismo è facile. Si apre Netflix, si va nella barra di ricerca e si digita il codice numerico legato a una categoria. Se quella sezione è disponibile nel proprio Paese e nel catalogo ci sono titoli collegati, la piattaforma restituisce una lista coerente con il genere scelto. Qualche esempio: con il codice 9916 si arriva alle pellicole romantiche indipendenti, mentre il 5505 porta al cinema di intrigo psicologico.

Codici segreti Netflix, come usarli nella ricerca

Chi cerca storie di crimini reali può provare il 9875, associato ai documentari crime. La funzione è nota da tempo agli utenti più curiosi, ma continua a tornare d’attualità perché aiuta a uscire, almeno in parte, dalle solite proposte dell’homepage. Non cambia l’abbonamento, non apre contenuti extra e non sblocca titoli fuori catalogo. Li mette semplicemente in ordine in modo più chiaro. E per chi passa più tempo a scegliere che a guardare, può fare la differenza.

Un utente inserisce un codice numerico nella ricerca per trovare categorie nascoste su una piattaforma di streaming.

Tra i codici Netflix più usati ci sono quelli dedicati al thriller e al cinema di tensione. Il 8933 apre la sezione generale dell’intrigo, il 9147 porta ai film di spionaggio, il 10504 ai titoli di intrigo politico, mentre il 11140 raccoglie storie con elementi soprannaturali. Per chi preferisce atmosfere più cupe, il codice 8711 è legato al terror generalista, il 75405 ai film con zombi e il 75804 ai titoli con vampiri.

Anche gli anime hanno molte sottocategorie: 11146 per gli anime d’azione, 9302 per la fantascienza, 452 per la commedia, 2653 per gli anime horror e 5507 per la fantasia. Sul fronte dei documentari, il 6839 apre la categoria generale, il 3652 quella biografica, il 5349 i documentari storici, il 7018 quelli politici e il 1159 i racconti di viaggi e avventure.

Ci sono poi i codici per il cinema diviso per Paese: 58807 per il cinema francese, 58741 per i film spagnoli, 5685 per le produzioni coreane, 10398 per quelle giapponesi, 1613 per i titoli latinoamericani e 10463 per il cinema indiano.

Famiglie e bambini, i codici per scegliere in base all’età

Una delle aree in cui i codici Netflix possono tornare più utili è quella dei contenuti per famiglie e bambini. Qui il filtro non riguarda solo il genere, ma anche l’età. Il codice 78327 raccoglie i film da vedere in famiglia, mentre il 51056 porta a una selezione pensata per tutti.

Per i più piccoli ci sono categorie separate: 6796 per i bambini da 0 a 2 anni, 6218 per la fascia 2-4 anni, 5455 per quella 5-7 anni, 561 per i bambini da 8 a 10 anni e 6962 per gli 11-12 anni. In questa parte del catalogo rientrano anche i disegni animati, raggiungibili con il codice 11177, i contenuti di educazione per bambini con il 10659 e la musica infantile con il 52843.

Secondo quanto riportato da Infobae, proprio il codice 6962 può portare a film popolari tra i più giovani, come “Las guerreras K-pop”, titolo molto cercato dagli utenti in lingua spagnola. La disponibilità, però, va controllata caso per caso: non tutti i contenuti compaiono nello stesso momento e nello stesso territorio.

Il limite dei codici: cataloghi locali, diritti e aggiornamenti

Il punto è semplice: i codici segreti di Netflix non aprono un archivio parallelo e non permettono di vedere film o serie esclusi dal proprio abbonamento. Funzionano come etichette interne, utili per raggiungere sottocategorie che la piattaforma non mostra sempre nella navigazione principale.

Se un titolo non è presente nel catalogo italiano, il codice non lo farà apparire. A pesare sono i diritti di distribuzione, gli accordi locali e gli aggiornamenti periodici del catalogo. Una categoria può funzionare oggi e offrire meno risultati domani; un codice valido negli Stati Uniti o in America Latina può dare risposte diverse in Italia.

Netflix, inoltre, cambia spesso interfaccia e criteri di raccomandazione. La scorciatoia resta utile, quindi, ma va presa per quello che è: un modo rapido per orientarsi meglio dentro un catalogo molto ampio, non una chiave per vedere contenuti nascosti fuori dalle regole della piattaforma.