Netflix ha sempre pubblicato i film in modo sbagliato e viene fuori solo ora

Per anni la piattaforma ha tenuto le sale cinematografiche ai margini della propria strategia. Oggi, però, gli incassi in ripresa e finestre theatrical più elastiche rimettono tutto in gioco. Il punto è semplice: la strategia anti-sala regge sempre meno.

Da quando, nel 2015, ha distribuito Beasts of No Nation, il suo primo film originale, Netflix ha seguito una strada precisa: portare i titoli subito agli abbonati e ridurre al minimo il passaggio al cinema. Anche con registi di peso come Martin Scorsese per The Irishman, David Fincher per The Killer o Bong Joon Ho per Okja, l’uscita in sala è rimasta breve, selettiva, spesso pensata più per entrare nella corsa ai premi che per misurarsi davvero con il botteghino.

Per anni la questione è stata tanto commerciale quanto politica. L’amministratore delegato Ted Sarandos ha difeso più volte l’idea che la visione da casa fosse più vicina alle abitudini del pubblico di oggi. È arrivato anche a descrivere l’andare al cinema come un modello superato per chi non vive vicino a una sala. Una posizione chiara. E, dal punto di vista di Netflix, anche comoda: se il cuore del business sono gli abbonamenti, ogni esclusiva nelle sale rischia di sembrare una deviazione.

È qui che si è aperta la frattura. Gli esercenti hanno accusato Netflix di usare il cinema solo quando serve a dare prestigio ai propri film, senza sostenere davvero la filiera. La piattaforma, dal canto suo, ha continuato a dire che l’accesso immediato da casa è la soluzione migliore per il pubblico. Due idee opposte, rimaste a lungo lontane. Poi il mercato ha iniziato a mandare segnali meno comodi da leggere.

Film visti da milioni di utenti, ma dimenticati in fretta

Il caso dei film originali Netflix resta uno dei nodi più delicati. Molti titoli fanno numeri enormi nelle classifiche interne, entrano nelle top ten di decine di Paesi e restano per giorni tra i contenuti più visti al mondo. Poi, però, spariscono quasi subito dalla conversazione. È successo anche a produzioni costose come The Adam Project, Carry-On o Back in Action: film capaci di generare consumo, molto meno di lasciare un ricordo condiviso.

La visione in streaming da casa a confronto con l’ingresso illuminato di un cinema, visibile oltre la finestra.

Non è solo una questione di qualità. Sarebbe troppo facile liquidarla così. Il passaggio in sala cinematografica crea attesa, recensioni, code, commenti all’uscita, immagini di pubblico. Insomma, costruisce l’idea di evento. Lo streaming fatica a fare lo stesso. Un film visto sul divano alle 22.40, magari messo in pausa due volte, entra nella giornata dello spettatore in un altro modo rispetto a un’uscita preparata per settimane nei cinema.

L’esempio citato spesso dagli analisti è Interstellar di Christopher Nolan. Riproposto in IMAX nel dicembre 2024, il film è tornato al centro dell’attenzione prima dell’arrivo su Netflix il mese successivo, dove ha registrato un forte interesse negli Stati Uniti. In quel caso la sala non ha tolto forza allo streaming. L’ha spinto. Ed è proprio questo il paradosso che pesa oggi su Netflix: il cinema può essere un concorrente, certo, ma anche un moltiplicatore di valore.

Il botteghino del 2026 incrina la retorica anti-cinema

L’idea che il pubblico abbia perso interesse per l’esperienza collettiva del grande schermo appare sempre più fragile, se si guardano i risultati del botteghino degli ultimi anni. Dopo la crisi legata alla pandemia, le sale hanno ricominciato a intercettare pubblici diversi: franchise, cinema d’autore, horror indipendente, animazione per famiglie. Non tutto funziona, ovviamente. Ma il sistema non è fermo.

Nel 2026, secondo le proiezioni degli operatori e il calendario delle major, il mercato statunitense punta molto su titoli riconoscibili come The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, Super Mario Galaxy – Il film e Il diavolo veste Prada 2. Alcuni dati circolati nel dibattito internazionale, compreso un presunto record nel weekend del 31 agosto 2026, vanno però presi con cautela: quella data, a oggi, non è ancora arrivata e non può quindi essere considerata un risultato verificato.

Resta il fatto più solido: quando un film diventa un appuntamento collettivo, la sala mantiene una forza che lo streaming non riesce a sostituire del tutto. Si vede nelle campagne promozionali, nelle prevendite, nelle discussioni sui social già nei primi giorni di programmazione. “La gente torna se ha un motivo per uscire”, ripetono da tempo molti esercenti. Una frase semplice, quasi ovvia. Ma i numeri recenti del box office le danno più peso di tante previsioni.

Il segnale più interessante riguarda proprio Netflix, che sembra avvicinarsi con cautela a un modello meno rigido. Narnia: Il nipote del mago, affidato a Greta Gerwig, è uno dei progetti più osservati: dovrebbe avere una distribuzione cinematografica più ampia rispetto agli standard abituali della piattaforma. Non è una resa. Semmai un aggiustamento. E per un’azienda che ha costruito buona parte della propria identità contro le finestre tradizionali, non è poco.

Anche La Bola Negra, dramma in lingua spagnola annunciato con una finestra in sala più lunga rispetto alle abitudini Netflix, viene letto come un altro indizio. Se confermata nei termini indicati, una permanenza di diverse settimane nei cinema segnerebbe un passaggio importante: non più soltanto uscite tecniche, rapide, quasi invisibili, ma il tentativo di dare ai film tempo e spazio prima dell’arrivo in streaming.

La domanda, adesso, è se Netflix accetterà davvero di tenere insieme le due cose: incassi al botteghino e abbonati sulla piattaforma, prestigio culturale e visione da casa. Per anni ha raccontato la sala come un residuo del passato. Il mercato, meno ideologico e più paziente, sembra suggerire altro. Il cinema non è l’unica destinazione possibile per un film, ma resta una vetrina potente. E ignorarla, oggi, somiglia meno a una scelta innovativa e più a un’occasione sprecata.